Диего Симеоне Мэйсон Гринвудты Атлетико Мадридке әкелгісі келеді
«Атлетико Мадрид» бас бапкері Диего Симеоне шабуыл шебін күшейту мақсатында Мэйсон Гринвудты негізгі нысана ретінде белгіледі. Испания алыбы шабуылда елеулі өзгерістер жоспарлап отыр және Симеоне ағылшын форвардын өз тактикалық жүйесі үшін «мінсіз шабуылшы» деп санайды. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Гринвуд өткен маусымда «Хетафе» сапында жалға берілу негізінде доп теуіп, Ла Лига жағдайына бейімделе алатынын дәлелдеген еді. Қазіргі таңда Пари Сен-Жермен және басқа алып клубтармен бәсекелесіп жүрген «Марсель» сапында жарқырап жүрген 24 жастағы футболшы жылдамдығы мен дәл соққыларымен «Атлетико Мадрид» бапкерлер штабын таңғалдыруды жалғастыруда.
«Марсель» клубы өз жұлдызын оңайлықпен жібергісі келмейді. Хабарламаларға сәйкес, Франция клубы барлық турнирлерде 26 гол соғып, 11 нәтижелі пас берген футболшы үшін 100 миллион еуро баға белгілеген. «Марсель» спорт директоры Грегори Лоренци тиімді ұсыныс түссе, оны қарастыруға дайын екендерін мәлімдеді.
Бұл трансфердің жүзеге асуы көбінесе Хулиан Альварестің тағдырына байланысты болып тұр. «Атлетико Мадрид» басшылығы аргентиналық шабуылшының «Барселонаға» ауысуы туралы қауесеттерді жоққа шығарғанымен, Альварес бойынша ірі ұсыныс түссе, түскен қаражат Гринвудтың трансферіне жұмсалуы мүмкін.
Қазіргі уақытта 100 миллион еуролық баға «Атлетико Мадрид» үшін басты кедергі болып тұр. Дегенмен, Симеоне шабуыл шебінде жаңа қан қажеттігін атап өтеді және Мэйсон Гринвудтың трансфері жазғы терезедегі ең шулы келісімдердің біріне айналуы күтілуде.
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