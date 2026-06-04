Бернарду Силваның трансфері: «Барселона» күтуге мәжбүр
«Барселона» Бернарду Силвамен келісімшарт жасасуды өз басты трансферлік мақсатына айналдырды, бірақ бұл үдерістің ұзақ күтіске ұласатыны болжануда. Тәжірибелі футболшы келесі қадамы туралы шешім қабылдауға асықпай отыр. Ойыншының агенті Жорже Мендеш трансфер сарапшысы Фабрицио Романомен сұхбатында: «Бернарду түпкілікті шешімді Әлем чемпионатынан кейін қабылдайды», – деп мәлімдеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Фабрицио Романоның мәліметінше, дарынды плеймейкер үшін күрес әлі де ашық. «Манчестер Ситидегі» тоғыз жылдық сәтті карьерасынан кейін еркін агентке айналған Португалия құрамасының ойыншысы Испанияға көшуді жөн көреді. «Барселонада» барлық дайындық жұмыстары аяқталған: RAC1 радиосының хабарлауынша, бас бапкер Ханси Флик 31 жастағы футболшының трансферіне әлдеқашан келісім берген.
Mundo Deportivo басылымының қосуынша, «Барселона» осы трансферлік жарыста бас фаворит болып саналады. Бернарду Силва «Камп Ноуға» ауысу үшін жалақысының айтарлықтай азаюына да келіскенін білдірді. Дегенмен, мұндай деңгейдегі еркін агенттің нарықта пайда болуы басқа да гранд клубтардың назарын аударуда. Қазіргі уақытта «Атлетико Мадрид» пен «Ювентус» та футболшы үшін ciddi күрес жүргізуде.
Бернарду Силва 2017 жылдан бері «Этихад» стадионында доп теуіп, Хеп Гвардиола басқарған командада алтын дәуірдің қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Сәуір айында клуб пен футболшы маусым соңында қоштасатындарын ресми түрде растаған еді. Силва «Манчестер Сити» жанкүйерлерімен қоштаса отырып, бірге жеткен жетістіктердің оның жүрегінде мәңгі қалатынын атап өтті.
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