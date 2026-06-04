Бернарду Силва карьерасын қай клубта жалғастырғысы келеді?
Еуропа алаңдарында трансферлік маусымның ыстық лебі сезіле бастады. Англияның «Манчестер Сити» клубы мен Португалия құрамасының көп қырлы жартылай қорғаушысы Бернарду Силва болашағына қатысты маңызды шешім қабылдады. Танымал инсайдер әрі спорт журналисі Фернанду Поло әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында дарынды плеймейкер карьерасын жалғастыру үшін басымдық беретін бағытты анықтағанын хабарлады.
Дереккөздің айтуынша, тәжірибелі футболшы карьерасында күрт бұрылыс жасап, Испания Ла Лигасына ауысуды қатты қалайды.
«Барселона» — Силваның басты мақсаты
Трансферлік шу орталығында тұрған португалиялық жұлдыз Каталонияның «Барселона» формасын киюді бәрінен артық көреді. Алайда бұл трансфер оңай жүзеге аспауы мүмкін, себебі Испанияның басқа да гранд клубтары қарап отырған жоқ:
Мадридтің «Реал» клубы оның алаңды көру қабілетін жоғары бағалап, өз қатарына қосуды үміт етеді;
«Атлетико Мадрид» командасы да жартылай қорғаныс шебіндегі бәсекелестікті арттыру үшін Силваның кандидатурасын мұқият қарастыруда.
Дегенмен, Бернардудың көңілі дәл «Камп Ноу» мен «көк-қызылдарға» көбірек ауып тұр.
«Манчестер Ситидегі» ұзақ жылдық карьера және статистика
Еске сала кетейік, бұл дарынды футболшы ұзақ жылдар бойы «қалалықтар» жүйесінің ажырамас бөлігі болып келеді:
Клубтағы тарихы: 2017 жылдан бері «Манчестер Сити» намысын қорғап, Хосеп Гвардиола бапкерлігімен көптеген жүлделерді жеңіп алды.
Трансферлік құны: Беделді талдау порталдары қазіргі уақытта оның нарықтық құнын 22 миллион еуро деп бағалап отыр.
Өткен Англия Премьер-лигасы (АПЛ) матчтарында Бернарду Силва команданың негізгі қозғаушы күші ретінде дерлік барлық ойындарға қатысты. АПЛ аясында ол жалпы 38 кездесуде алаңға шығып, қарсыластар қақпасына 2 гол соқты және командаластарына 4 голдық пас берді. Сондай-ақ, алаңдағы қарқынды күрес пен қорғанысқа көмектесу барысында төрешилер тарапынан 10 рет сары қағазбен жазаланды.
Жанкүйерлер үшін қызықты сәт: Каталониялық басшылық Бернарду Силваны әкелу арқылы команданың шабуыл әлеуетін жаңа деңгейге көтергісі келеді. Бұл трансферлік дастанның қалай аяқталатынын жақын күндері бірге бақылаймыз.
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