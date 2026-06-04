Өзбекстан құрамасының ойындары мектептерде көрсетіледі
Еліміздің футбол жанкүйерлері мен ұлттық құрамамыздың адал фанаттары үшін ұзақ күткен, шынайы мерекелік қуанышты жаңалық! Биылғы жылдың маусым және шілде айларында жасыл алаңдарда басталатын футболдан әлем чемпионатында Отанымыздың намысын қорғайтын ұлттық құрама футболшыларын жоғары деңгейде қолдау мақсатында республика бойынша ауқымды бастама қолға алынды. Еліміздегі жалпы білім беретін мектептер базасында арнайы «Жанкүйерлер аймағы» жобасы ұйымдастырылуда.
Осы жоба аясында еліміздегі барлығы 220 мектеп футболсүйер қауым үшін ерекше тікелей эфир орталықтарына айналады.
Барлық аудан мен қалалар қамтылады
Бұл керемет бастама Өзбекстанның шалғай аумақтарын да шет қалдырмай, 208 аудан мен қаласын толық қамтиды. Көрсетілген оқу орындарында ойындарды жоғары сапада көру үшін барлық қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайлар жасалған.
Ең назар аударарлық жайт, осы «фан-аймақтарда» мектеп оқушылары, олардың ата-аналары, махалла белсенділері және футболға бейжай қарамайтын барлық отандастарымыз жиналып, үлкен экрандар алдында ұлттық құрамамыздың тарихи кездесулерін тікелей эфирде тамашалап, сүйікті футболшыларымызға қолдау көрсете алады.
Ұлттық құраманың топтық кезеңдегі ойындар кестесі
Әлем чемпионатының топтық кезеңі аясында өкілдеріміз қатысатын кездесулер төмендегі күндері мен уақытта (Ташкент уақытымен) басталады. Бұл кестені жазып алыңыз және сүйікті командамызды бірге алға бастаңыз:
Күні мен уақыты: 18 маусым, таңғы сағат 07:00
Өзбекстан — Португалия
Күні мен уақыты: 23 маусым, түнгі сағат 22:00
Өзбекстан — Конго
Күні мен уақыты: 28 маусым, таң сәрі сағат 04:30
Редакциядан ұран: Әлем чемпионаты жолында тарихи қадам жасап жатқан жігіттерімізге осы жауапты кездесулерде зор жеңістер тілейміз! Әр үй, әр махалла және әр мектеп болашақ жеңістердің куәсі болсын. Біз сендерге сенеміз, жігіттер!
Өзбекстан ұлттық құрамасының әлем чемпионатындағы жеңісті жүрісін, ойындардан кейінгі ең ыстық талдауларды және футбол әлемінің ең үздік жаңалықтарын әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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