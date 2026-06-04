Өзбекстанда спортпен шұғылданатын халық үлесі рекордтық деңгейге жетті
Елімізде салауатты өмір салтын насихаттау, халық арасында дене шынықтыру мен спортты жаппай дамыту бағытында жүргізіліп жатқан ауқымды реформалар өз жемісін бере беруде. Мемлекет тарапынан құрылып жатқан заманауи спорт алаңдары, воркаут аймақтары және жаппай марафондар отандастарымыздың күнделікті өміріне спорт рухын әкелді. Бұл оң өзгерістер ресми сандарда да көрініс тапуда.
Ұлттық статистика агенттігінің үй шаруашылықтары арасында жүргізген таңдамалы бақылауларының нәтижелері бойынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Өзбекстанда дене шынықтыру жаттығуларымен тұрақты түрде шұғылданып келе жатқан азаматтардың үлесі нақ 70,3 пайызға жетті.
Тұрақты өсу: Спортсүйгіш ұлтқа айналып барамыз
Соңғы жылдары елімізде спортты өмір салтына айналдырған адамдар саны тоқтаусыз, үздіксіз жоғарылап келеді. Егер сандарға көз жүгіртсек, қоғамдағы өсу динамикасын айқын көре аламыз:
2021 жылы: халықтың 60,9 пайызы шынығу жаттығуларын орындады;
2022 жылы: бұл көрсеткіш сәл жоғарылап, 62,3 пайызды құрады;
2023 жылы: спортпен достасқандардың үлесі 63,7 пайызға жетті;
2024 жылы: оң қарқын жалғасып, сандар 67,8 пайызды көрсетті;
2025 жылы: тарихи өсу тіркеліп, көрсеткіш 70,3 пайыздық межені бағындырды.
Қуантарлығы, небәрі төрт жыл ішінде салауатты өмір салтын таңдаған отандастарымыздың үлесі шамамен 10 пайыздық тармаққа артты. Ең үлкен және қарқынды өсу дәл соңғы жылдарға (2023–2025 жылдар аралығына) сәйкес келіп, бұл кезеңде көрсеткіш бірден 6,6 пайыздық тармаққа жоғарылады.
Күшті және жігерлі салауатты қоғам
Талдаулар спортқа деген мұндай жоғары қызығушылықтың еліміздің болашағы болып табылатын еңбекке қабілетті топ арасында да өте жоғары екенін көрсетеді. Ресми мәліметтерге сәйкес, 2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Өзбекстанда еңбекке қабілетті жастағы азаматтардың саны 21,3 миллион адамды құрайды.
Көрсеткіш атауы
Статистикалық деректер
Еңбекке қабілетті халық саны
21,3 миллион адам
Жалпы халықтағы үлесі
55,8 пайыз
Тұрақты спортпен шұғылданушылар
70,3 пайыз
Бұл сандар еліміз халқының жартысынан көбінің тек еңбек етуге ғана емес, сонымен қатар салауатты өмір салты арқылы елдің гүлденуіне үлес қосуға дайын, күш-қуатқа толы екенін дәлелдейді.
Редакциядан ұран: Шыңдалғанға шаң жұқпас, жүгіргенге дерт жоламас! Таңғы дене шынықтыру және кешкі серуендерді үзбеңіз. Тұрақты спортпен шұғылданып, өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын сақтаңыз!
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