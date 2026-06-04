Өзбекстанда спортпен шұғылданатын халық үлесі рекордтық деңгейге жетті

·41·Спорт
Өзбекстанда спортпен шұғылданатын халық үлесі рекордтық деңгейге жетті

Елімізде салауатты өмір салтын насихаттау, халық арасында дене шынықтыру мен спортты жаппай дамыту бағытында жүргізіліп жатқан ауқымды реформалар өз жемісін бере беруде. Мемлекет тарапынан құрылып жатқан заманауи спорт алаңдары, воркаут аймақтары және жаппай марафондар отандастарымыздың күнделікті өміріне спорт рухын әкелді. Бұл оң өзгерістер ресми сандарда да көрініс тапуда.

Ұлттық статистика агенттігінің үй шаруашылықтары арасында жүргізген таңдамалы бақылауларының нәтижелері бойынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Өзбекстанда дене шынықтыру жаттығуларымен тұрақты түрде шұғылданып келе жатқан азаматтардың үлесі нақ 70,3 пайызға жетті.

Тұрақты өсу: Спортсүйгіш ұлтқа айналып барамыз

Соңғы жылдары елімізде спортты өмір салтына айналдырған адамдар саны тоқтаусыз, үздіксіз жоғарылап келеді. Егер сандарға көз жүгіртсек, қоғамдағы өсу динамикасын айқын көре аламыз:

  • 2021 жылы: халықтың 60,9 пайызы шынығу жаттығуларын орындады;

  • 2022 жылы: бұл көрсеткіш сәл жоғарылап, 62,3 пайызды құрады;

  • 2023 жылы: спортпен достасқандардың үлесі 63,7 пайызға жетті;

  • 2024 жылы: оң қарқын жалғасып, сандар 67,8 пайызды көрсетті;

  • 2025 жылы: тарихи өсу тіркеліп, көрсеткіш 70,3 пайыздық межені бағындырды.

Қуантарлығы, небәрі төрт жыл ішінде салауатты өмір салтын таңдаған отандастарымыздың үлесі шамамен 10 пайыздық тармаққа артты. Ең үлкен және қарқынды өсу дәл соңғы жылдарға (2023–2025 жылдар аралығына) сәйкес келіп, бұл кезеңде көрсеткіш бірден 6,6 пайыздық тармаққа жоғарылады.

Күшті және жігерлі салауатты қоғам

Талдаулар спортқа деген мұндай жоғары қызығушылықтың еліміздің болашағы болып табылатын еңбекке қабілетті топ арасында да өте жоғары екенін көрсетеді. Ресми мәліметтерге сәйкес, 2026 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Өзбекстанда еңбекке қабілетті жастағы азаматтардың саны 21,3 миллион адамды құрайды.

Көрсеткіш атауы

Статистикалық деректер

Еңбекке қабілетті халық саны

21,3 миллион адам

Жалпы халықтағы үлесі

55,8 пайыз

Тұрақты спортпен шұғылданушылар

70,3 пайыз

Бұл сандар еліміз халқының жартысынан көбінің тек еңбек етуге ғана емес, сонымен қатар салауатты өмір салты арқылы елдің гүлденуіне үлес қосуға дайын, күш-қуатқа толы екенін дәлелдейді.

Редакциядан ұран: Шыңдалғанға шаң жұқпас, жүгіргенге дерт жоламас! Таңғы дене шынықтыру және кешкі серуендерді үзбеңіз. Тұрақты спортпен шұғылданып, өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын сақтаңыз!

Еліміздегі ең қызықты статистикалық деректерді, салауатты өмір салтына қатысты пайдалы кеңестерді және күнделікті өміріміздің ең маңызды жаңалықтарын әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!

ҒажбекстанҰлттық статистика агенттігі
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi