Непомнящий Өзбекстан құрамасының мүмкіндіктерін жоғары бағалады
Әлем назары Солтүстік Американың жасыл алаңдарына аударылуына санаулы күндер қалды. Футболдан асыға күтілген кезекті Әлем чемпионаты 11 маусымнан 19 шілдеге дейін АҚШ, Канада және Мексика елдерінде тарихи және бұрын-соңды болмаған форматта өтеді. Осы беделді жарыста алғаш рет қатысып жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасының мүмкіндіктері мен алдағы ойындары қазіргі уақытта көптеген танымал сарапшылар мен шетелдік мамандардың назарында.
Атап айтқанда, өзбек футболы жанкүйерлеріне жақсы таныс тәжірибелі бұрынғы бапкер Валерий Непомнящий өкілдеріміздің алдағы әлемдік доддағы қатысуы туралы өз талдаулары мен пікірлерімен бөлісті.
«Өкілдеріміз күшті қарсыластарға тосынсый жасауы мүмкін»
Тәжірибелі маман ұлттық құрамамыздың әлеуетіне тоқтала отырып, жігіттеріміздің күшті жігерін және күтпеген тосынсыйлар жасай алу қабілетін ерекше атап өтті:
«Менің ойымша, Өзбекстан бас құрамасы үшін бұл дебюттік турнирде өте үлкен және шулы нәтижелерге қол жеткізу сәл қиынға соғады. Дегенмен, олар әлем чемпионатында нақты тосынсыйлар көрсетіп, топтағы кез келген гранд команданы қиын жағдайға қалдыра алады. Шынын айтсам, команданың келесі кезеңге шығуына күмәнім бар, себебі бәсекелестік өте күшті. Менің болжамымша, осы төрттіктен келесі раундқа Португалия және Колумбия құрамалары шығады», — деп атап өтті Валерий Непомнящий.
Тарихи дебют және «K» тобындағы қарқынды қақтығыстар
Жанкүйерлеріміз асыға күтіп отырған осы тарихи оқиғаның маңызы өте зор. Өкілдеріміз планетаның ең күшті құрамалары жиналған әлем чемпионатының «K» тобынан орын алды. Біздің төрттікте әлем футболының жұлдыздары доп тебетін келесі шебер командалар өзара күш сынасады:
Португалия — Еуропаның ең қуатты және тәжірибелі грандтарының бірі;
Колумбия — Оңтүстік Америка футболының жылдам және жауынгер өкілі;
Конго ДР — Африка құрлығының физикалық жағынан мықты және күтпеген тосынсыйлар жасай алатын командасы.
Топтағы қарсыластарымыз
Өкілдеріміз үшін маңызы
Португалия және Колумбия
Әлем футболының жұлдыздарына қарсы нақты шеберлік мектебі
Конго ДР
Топтан шыгу жолындағы ең маңызды және қарқынды кездесу
Сарапшылардың кез келген болжамдарына қарамастан, ұлттық құрамамыздың осы салтанатты жарыста Отанымыздың намысын лайықты қорғайтынына және миллиондаған отандастарымызға ұмытылмас қуанышты сәттер сыйлайтынына сенеміз!
Жанкүйерлерге үндеу: Сүйікті футболшыларымызды алыс Америка құрлығындағы тарихи жорығында бәріміз біртұтас болып қолдайық. Алға, Өзбекстан!
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