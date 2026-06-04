Дмитрий Сычёв Өзбекстан құрамасының плей-оффқа шыға алатынын айтты
Солтүстік Американың жасыл алаңдары қабылдайтын беделді футбол әлем чемпионатының басталуына санаулы күндер қалды. Тарихында тұңғыш рет осы жаһандық спорт мерекесіне қатысып жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасының мүмкіндіктері халықаралық аренада кеңінен талқыланып жатыр. Атап айтқанда, ресейлік танымал футбол сарапшысы Дмитрий Сычёв отандастарымыздың алдағы әлем біріншілігіндегі болашағы туралы айтып, өзбек жанкүйерлері үшін үміт сыйлайтын пікірлер білдірді.
Тәжірибелі маман құрамамыздың әлеуеті мен топтық кезеңдегі мүмкіндіктерін жоғары бағалап, командамыздың келесі раундқа жолдама алатынына сенім білдірді.
«Өкілдеріміз плей-офф жолдамасы үшін соңына дейін күреседі»
Дмитрий Сычёв танымал «Metaratings» басылымына берген эксклюзивті сұхбатында Өзбекстан бас құрамасының мақсаттары мен турнир кестесіндегі орны туралы тоқталды:
«Менің ойымша, алдағы әлем чемпионатында кез келген күтпеген нәтиже болуы мүмкін. Өзбекстан өкілдері плей-офф кезеңіне жолдама алу үшін бар күштерін салады. Мүмкін, олар топта бірінші орынды иемдене алмас, бірақ екінші немесе үшінші сатылар үшін нақты және қарқынды күрес жүргізетіні сөзсіз», — деп атап өтті ресейлік сарапшы.
Сонымен қатар, сарапшының пікірінше, өкілдеріміз орналасқан төрттіктегі негізгі және тікелей қарсыласқа қарсы өтетін кездесудегі нәтиже құрамамыздың турнирдегі әрі қарайғы тағдырын шешуде ең маңызды әрі шешуші рөл атқарады.
Мұхит арғы жақтағы тарихи старт және жауынгер қарсыластар
Еске сала кетейік, ұзақ күтілген футбол әлемінің ең үлкен мерекесі АҚШ, Канада және Мексика стадиондарында өтеді. Жарыстың ашылу матчы 11 маусымда Мексика және ОАР (Оңтүстік Африка Республикасы) құрамалары арасындағы қарқынды кездесумен басталады.
Осы тарихи турнирде Отанымыздың намысын қорғайтын ұлттық құрамамыз топтық кезеңде шеберлік жағынан қалыспайтын төмендегі қарсыластармен күш сынасады:
Конго ДР — физикалық жағынан мықты және күтпеген әрекеттерімен ерекшеленетін команда;
Колумбия — Оңтүстік Американың техникалық жағынан мықты әрі жылдам өкілі;
Португалия — әлем футболының жұлдыздарын жинаған Еуропаның ең қауіпті гранды.
Ұлттық құрамамыздың топтағы қарсыластары
Ойындардың маңызы
Конго ДР
Плей-офф жолындағы ең маңызды әрі шешуші кездесу
Колумбия және Португалия
Әлемдік деңгейдегі шеберлікті көрсету мүмкіндігі
Халықаралық сарапшылардың мұндай оң болжамдары жігіттерімізге қосымша күш пен сенім сыйлайтыны сөзсіз. Әлем чемпионатының жауапкершілігі артында бүкіл өзбек халқының армандары мен дұғалары тұр!
Сәттілік тілейміз: Мұхит арғы жақта еліміздің туын биікке көтеруге дайындалып жатқан футболшыларымызға зор жеңістер серік болсын. Біз сіздерге сенеміз және соңына дейін қолдаймыз!
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