Вальверде «Манчестер Сити» клубында карьерасын жалғастыруы мүмкін

·78·Спорт
Вальверде «Манчестер Сити» клубында карьерасын жалғастыруы мүмкін

Еуропа футболында трансферлік нарық қыза түсуде. Әсіресе, гранд клубтар арасындағы «ойыншы аулау» шеруі жанкүйерлер үшін әрқашан қызықты әрі күтпеген жаңалықтарға толы болады. Келесі ірі әрі шулы трансфер бомбасы Мадрид пен Манчестер арасында жарылуы мүмкін. Испанияның беделді «El Chiringuito» басылымының соңғы мәліметтеріне сәйкес, Мадридтің «Реал» клубының жартылай қорғаушысы Федерико Вальверде жақын арада Англия Премьер-лигасына ауысуы әбден мүмкін.

«Қалалықтардан» қорқынышты әрі ресми ұсыныс

Англияның қазіргі көшбасшысы «Манчестер Сити» командасы алаң ортасын одан әрі нығайту мақсатында маңызды жоспарлар құруда. Инсайдерлердің айтуынша, «қалалықтар» бұл трансфер үшін тура 90 миллион еуро көлеміндегі орасан зор қаражат жұмсауға дайын.

«Корольдік клубтың» шынайы жүрегіне әрі көшбасшыларының біріне айналған уругвайлық жұлдыз қазіргі таңда Энцо Мареска командасының жазғы трансферлік терезедегі ең басты әрі басым мақсаты болып тұр.

Мадридтегі беймәлім болашақ және Тчуаменимен жанжал

Сонда «Реал» неліктен өз көшбасшысын жіберуі керек деген заңды сұрақ туындайды. Мәселе мынада, мадридтіктер лагеріндегі ішкі ахуал сәл шиеленіскен. Командаласы Орельен Тчуаменимен болған шулы жанжалдардан кейін Вальверденің «Сантьяго Бернабеудағы» болашағы әлі де бұлыңғыр әрі сұрақ астында қалуда. Дәл осы қолайсыз жағдайды ағылшын клубы тиімді пайдаланғысы келеді.

Вальверде — жай ғана кәдімгі футболшы емес, алаңдағы нақты «қозғалтқыш». Оның өткен маусымдағы керемет әрі нәтижелі статистикасына назар аударайық:

Көрсеткіштер

Нәтиже (2025/2026 маусым)

Барлық матчтар (барлық турнирлер)

49 ойын

Соғылған голдар саны

9 гол

Голдық пастар (ассист)

13 пас

Жанкүйерлер үшін шынайы интрига

27 жасқа толған және күш-қуаты толы уругвайлық жартылай қорғаушының Туманды Альбионға ауысуы әлем футболындағы күштер тепе-теңдігін түбегейлі өзгертуі мүмкін. «Реал Мадрид» президенті Флорентино Перестің «Манчестер Ситидің» осы ыстық ұсынысына қандай жауап қайтаратыны бәріне қызық.

Редакция пікірі: Федериконың трансфері АПЛ деңгейін тағы бір сатыға көтеретіні анық. Дегенмен, «Реал» жанкүйерлері өз сүйіктілерін оңай жібереді деп сену қиын. Оқиғалардың дамуын бақылауды жалғастырамыз!

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Федерико ВальвердеМанчестер СитиРеал МадридМадридОрельен Тчуамени
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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