Холандтың «Реалға» аууы туралы қауесетке «Ситидің» реакциясы қандай?
Әлем футболында трансферлік қауесеттер мен дау-дамай ешқашан тоқтамайды. Әсіресе, планетамыздың ең күшті және нәтижелі шабуылшыларының бірі Эрлинг Холанд туралы сөз болғанда, интрига одан сайын күшейе түседі. Соңғы күндері норвегиялық мергеннің жазғы трансферлік терезеде Мадридтің «Реал» клубына ауысуы мүмкіндігі туралы әртүрлі хабарлар көбейе бастады. Алайда «Манчестер Сити» басшылығы мұндай шулы қауесеттерге мүлдем сабырлы және салмақты түрде қарап отыр.
Әлем футболының ең сенімді инсайдері және танымал журналист Фабрицио Романо өзінің «X» (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында ағылшын алыбы жақын арада өз жұлдызының команданы тастап кетуін күтпейтінін мәлімдеді.
«Қалалықтар» Холандтың адалдығына сенімді
Дереккөздің ішкі ақпараттарына сүйенсек, «Манчестер Сити» басшылығы Эрлинг Холандтың Манчестерде қалатынына толық әрі қатаң сенім білдіруде. Клуб басшылығынан және футболшының айналасындағы адамдардан шабуылшының кеткісі келетіні туралы ешқандай теріс сигнал немесе ескерту түскен жоқ.
Сонымен қатар, Холанд клубтың ұзақ мерзімді және ауқымды жобасының ең орталық тұлғасы болып қала береді. Айтылғандай, команданың болашақ жоспарлары, тіпті бас бапкерлік тізгін Энцо Марескаға тапсырылған жағдайда да, норвегиялық «гол машинасының» айналасында құрылады және бұл позиция өзгеріссіз қалады.
Мадридтегі сайлаулар және жалған уәделер
Сонда бұл қауесеттер қайдан шықты? Мәселе мынада, «Реал Мадрид» президенттігіне үміткер Энрике Рикельме алдағы сайлау алдында үлкен уәделер берген еді:
Сайлауалды уәде: Егер Энрике Рикельме 7 маусымда өтетін «Корольдік клуб» президенттігі сайлауында жеңіске жетсе, Мадрид жанкүйерлеріне шынайы сыйлық ретінде Эрлинг Холандты «Сантьяго Бернабеуге» әкелетінін уәде етті. Алайда «Сити» бұл уәделерді жай ғана саяси қадам деп бағалауда.
Эрлинг Холандтың алаңдағы феноменалды әрекеттері мен қорқынышты нәтижелілігі оның neden әлемдегі ең құнды актив екенін айқын дәлелдейді. Өткен маусымдағы оның өнімділік көрсеткіштері төмендегідей:
Жарыстарға қатысу
Нәтижелер (Гол + Пас)
Жалпы ойын саны
52 ойын
Қарсыластар қақпасына соғылған голдар
38 гол
Командадастарына берілген ассистер
9 голдық пас
Жанкүйерлер үшін тыныштық кепілдігі
«Манчестер Ситидің» адал жанкүйерлері уайымдамаса да болады — Эрлинг Манчестер атмосферасынан және Пеп Гвардиола құрған жүйеден толық қанағаттанады. Оның ағылшын жеріндегі голдық серуені әлі ұзаққа созылатын сияқты.
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