Холандтың «Реалға» аууы туралы қауесетке «Ситидің» реакциясы қандай?

·86·Спорт
Холандтың «Реалға» аууы туралы қауесетке «Ситидің» реакциясы қандай?

Әлем футболында трансферлік қауесеттер мен дау-дамай ешқашан тоқтамайды. Әсіресе, планетамыздың ең күшті және нәтижелі шабуылшыларының бірі Эрлинг Холанд туралы сөз болғанда, интрига одан сайын күшейе түседі. Соңғы күндері норвегиялық мергеннің жазғы трансферлік терезеде Мадридтің «Реал» клубына ауысуы мүмкіндігі туралы әртүрлі хабарлар көбейе бастады. Алайда «Манчестер Сити» басшылығы мұндай шулы қауесеттерге мүлдем сабырлы және салмақты түрде қарап отыр.

Әлем футболының ең сенімді инсайдері және танымал журналист Фабрицио Романо өзінің «X» (бұрынғы Twitter) әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында ағылшын алыбы жақын арада өз жұлдызының команданы тастап кетуін күтпейтінін мәлімдеді.

«Қалалықтар» Холандтың адалдығына сенімді

Дереккөздің ішкі ақпараттарына сүйенсек, «Манчестер Сити» басшылығы Эрлинг Холандтың Манчестерде қалатынына толық әрі қатаң сенім білдіруде. Клуб басшылығынан және футболшының айналасындағы адамдардан шабуылшының кеткісі келетіні туралы ешқандай теріс сигнал немесе ескерту түскен жоқ.

Сонымен қатар, Холанд клубтың ұзақ мерзімді және ауқымды жобасының ең орталық тұлғасы болып қала береді. Айтылғандай, команданың болашақ жоспарлары, тіпті бас бапкерлік тізгін Энцо Марескаға тапсырылған жағдайда да, норвегиялық «гол машинасының» айналасында құрылады және бұл позиция өзгеріссіз қалады.

Мадридтегі сайлаулар және жалған уәделер

Сонда бұл қауесеттер қайдан шықты? Мәселе мынада, «Реал Мадрид» президенттігіне үміткер Энрике Рикельме алдағы сайлау алдында үлкен уәделер берген еді:

Сайлауалды уәде: Егер Энрике Рикельме 7 маусымда өтетін «Корольдік клуб» президенттігі сайлауында жеңіске жетсе, Мадрид жанкүйерлеріне шынайы сыйлық ретінде Эрлинг Холандты «Сантьяго Бернабеуге» әкелетінін уәде етті. Алайда «Сити» бұл уәделерді жай ғана саяси қадам деп бағалауда.

Эрлинг Холандтың алаңдағы феноменалды әрекеттері мен қорқынышты нәтижелілігі оның neden әлемдегі ең құнды актив екенін айқын дәлелдейді. Өткен маусымдағы оның өнімділік көрсеткіштері төмендегідей:

Жарыстарға қатысу

Нәтижелер (Гол + Пас)

Жалпы ойын саны

52 ойын

Қарсыластар қақпасына соғылған голдар

38 гол

Командадастарына берілген ассистер

9 голдық пас

Жанкүйерлер үшін тыныштық кепілдігі

«Манчестер Ситидің» адал жанкүйерлері уайымдамаса да болады — Эрлинг Манчестер атмосферасынан және Пеп Гвардиола құрған жүйеден толық қанағаттанады. Оның ағылшын жеріндегі голдық серуені әлі ұзаққа созылатын сияқты.

Еуропа футболының ең ыстық трансферлік жаңалықтарын, АПЛ және Ла Лигадағы соңғы инсайдтерді және сүйікті футболшыларыңыздың өміріне қатысты ең таңдаулы, эксклюзивті хабарларды Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!

Эрлинг ХоландРеал МадридМанчестер СитиФабрицио РоманоЭнрике Рикельме
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi