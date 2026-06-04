Бернарду Силва «Барселонамен» келісімшарт жасасуға өте жақын
Еуропа футболы әлеміндегі жылдың ең күтілген және шулы трансферлерінің бірі шешуші сатыға қадам басты. Англияның «Манчестер Сити» клубындағы ұзақ жылдық сәтті карьерасына нүкте қойған португалиялық дарынды жартылай қорғаушы Бернарду Силва өзінің аңсаған клубы – Каталонияның «Барселона» сапына қосылу алдында тұр. Испанияның беделді AS басылымының соңғы мәліметтеріне сүйенсек, ірі келісімнің ресми түрде жариялануына небәрі бірнеше күн қалды.
Бұған себеп, Каталония алыбының бас бапкері Ханс-Дитер Флик португалиялық плеймейкерді құрамға идеалды түрде сіңіру үшін команда ішінде «тазалау» жұмыстарын жүргізуде.
Құрамда орын босату: Кімдер команданы покидает?
«Көк-қызғылт сарылар» басшылығы мен бапкерлер штабы жаңа жұлдыз үшін алаң ортасынан орын босату және қаржылық тұрақтылықты сақтау мақсатында екі футболшымен қоштасуға мәжбүр:
Марк Касадо сатылымға қойылды: Каталониялықтар дарынды жартылай қорғаушы Марк Касадоны басқа клубқа сатуды жоспарлап отыр. Футболшының өзі де көбірек ойын тәжірибесін жинау және алаңда негізгі тұлғаға айналу үшін командасын ауыстыруға толық келісім берді.
Руни Барджи жалға беріледі: Команданың үмітті әрі жылдам қанат шабуылшысы Руни Барджиді жалға беру мәселесі қарастырылуда. Вингердің қызметіне Еуропаның бірнеше клубы қызығушылық танытып жатыр, бірақ «Барселона» басшылығы болашақта одан үлкен үміт күтетіндіктен, футболшы үстінен бақылауды толық жоғалтқысы келмейді.
Арман үшін құрбандық: Бернарду жалақысының азаюына келісті
Жанкүйерлер үшін ең жағымды әрі назар аударарлық тұсы – Бернарду Силва Каталония клубының формасын кию үшін кез келген шартқа дайын. Күтілгендей, 27 жастағы футболшы «Барселонамен» екі жылдық еңбек келісімшартына қол қояды.
Келісімшарт мерзімі
Футболшының басымдығы
Ла Лига талабы
2 жыл (2028 жылға дейін)
Тек «Барселонада» ойнау
Қаржылық фейр-плей ережелері
Ең бастысы, бұл трансфер Испания Ла Лигасының қатаң қаржылық шектеулері мен регламент ережелеріне толық сәйкес келуі үшін португалиялық жұлдыз өз қалауымен жалақысының айтарлықтай азаюына дайын екенін білдірді. Бұл оның «Камп Ноуға» келуге деген құштарлығының қаншалықты жоғары екенін дәлелдейді.
Редакциядан үзінді: Бернарду Силва сияқты күшті интеллектуалды қасиетке ие футболшының келуі Ханс-Дитер Флик командасының шабуылдық әлеуетін жаңа деңгейге көтеретіні сөзсіз. Армандар орындалатын күндерге аз қалды!
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