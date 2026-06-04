ФИФА әлем чемпионаты матчтарына су ыдыстарын алып кіруге тыйым салды
Солтүстік Америка алаңдары қабылдайтын футболдан әлем біріншілігінің басталуы жақындаған сайын, ұйымдастырушылар қауіпсіздік пен тәртіпке қатысты маңызды шешімдер жариялауда. Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) алдағы әлемдік доданың матчтарына келетін жанкүйерлер үшін күтпеген жаңа шектеу енгізді. Ресми мәлімдемеге сәйкес, енді стадион аумағына кез келген түрдегі су ыдыстарын алып кіруге қатаң тыйым салынады.
Белгілі болғандай, биылғы жылы 11 маусымнан 19 шілдеге дейін АҚШ, Канада және Мексика стадиондарында өтетін ойындар кезінде ауа температурасы өте жоғары болады деп болжануда.
ФИФА бұл тыйымды қалай түсіндірді?
Халықаралық футбол ұйымы бұл шектеуді алдымен адам денсаулығы мен қауіпсіздігі тұрғысынан қабылдағанын мәлімдеді. Федерация жариялаған мәлімдемеде бұл шара «алаңдағы футболшылар мен трибунадағы көрермендер үшін күтпеген қауіп-қатерлер мен әртүрлі дәрежедегі жарақаттардың алдын алу мақсатында» енгізілгені айтылады.
Сонымен қатар, ыстық ауа райында жанкүйерлер қиналмас үшін стадиондарда мынадай жағдайлар жасалатыны уәде етілуде:
Кездесулер алдында және ойын жүріп жатқан кезде стадион ішінде су саудасы үздіксіз жолға қойылады;
Жанкүйерлердің денесін салқындату үшін арнайы салқындату станциялары мен қуатты желдеткіштер жұмыс істейді;
Стадион фонтандарының айналасында тұманды су шашу (микроклимат) аймақтары ұйымдастырылады.
Жанкүйерлердің күрт наразылығы мен уайымы
Дегенмен, бұл жаңалық футбол жанкүйерлері, әсіресе алыстан келетін туристер тарапынан үлкен наразылықпен қабылданды. Атап айтқанда, Англия құрамасының жанкүйерлері қауымдастығының өкілдері ФИФА-ның бұл шешімін «өте қызық және кеш қалған шара» деп бағалады.
Жанкүйерлердің пікірі: Жанкүйерлердің айтуынша, бұрын ФИФА басшылығы ӘЧ-2026 ойындарында жеке су ыдыстарын алып жүруге ешқандай кедергі болмайтынына уәде берген еді. Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланған пікірлерге сәйкес, бұл жаңа ереже стадион ішінде монополияға және көрермендер үшін су сатып алуда артық шығын мен қосымша шығындарға әкеледі.
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