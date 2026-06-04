Дешам Франция құрамасының 2026 жылғы ӘЧ-дағы жалғыз кемшілігін атады
Солтүстік Американың жасыл алаңдарында басталатын футболдан әлем біріншілігі жақындаған сайын, бас жүлдеге негізгі үміткер саналатын құрамалардың дайындық процесі жанкүйерлердің назарында тұр. Атап айтқанда, планетамыздың ең күшті командаларының бірі — Франция ұлттық құрамасының бас бапкері Дидье Дешам болашақ ірі турнир алдында құрам ерекшеліктері мен футболшылардың жағдайы туралы өз пікірлерімен бөлісті.
Тәжірибелі маман командада жоғары шеберліктегі орындаушылар көп екенін мойындай отырып, қазіргі таңда назар аудару қажет тұстарға тоқталды.
«Жеке шеберлік жоғары, бірақ тәжірибе сәл жетіспейді»
Дидье Дешам FIFA (ФИФА) ресми сайтына берген мәлімдемесінде команда ішіндегі атмосфера және ұрпақ алмасу процесі туралы ашық айтты:
«Егер футболшылардың жеке шеберлігі туралы айтатын болсақ, біздің қарамағымызда өте көп күшті орындаушылар бар және бұл маған кең таңдау мүмкіндігін береді. 2026 жылғы турнир алдындағы жалғыз кішігірім кемшілігіміз — 2018 жылғы чемпиондық құрамымыздағы футболшылар одан бұрын 2014 және 2016 жылғы ірі жарыстардың ауыр мектебінен өткен болатын. Ал қазіргі командамызда мұндай беделді турнирлерде әлі жеткілікті тәжірибе жинай қоймаған жас ойыншылар жеткілікті».
Сондай-ақ, бапкер жас жұлдыздардың жауапкершілігі туралы айта келе, олар құрама формасын кигенде иықтарындағы жүкті сезінетінін және бұл оларды одан да жақсы ойнауға ынталандыратынын атап өтті. «Мен бұдан 14 жыл бұрын да шәкірттеріме осыны айтқанмын: Франция ұлттық құрамасына келгенде, сіз мұндан бірдеңе алу үшін емес, бар күш-жігеріңізді беру үшін алаңға шығасыз», — деп қосты ол.
Өткен жетістіктер және 2026 жылғы ӘЧ топтық кезеңі
Еске сала кетейік, Дидье Дешам француз футболы тарихында ерекше орынға ие. Оның басшылығымен Франция құрамасы 2018 жылы Ресейде өткен Әлем чемпионатында салтанатты марш жасап, бас жүлде — Алтын кубокты жеңіп алған еді.
Мұхиттың арғы жағында өтетін келесі әлемдік додада «үш түстілер» топтық кезеңде айтарлықтай қызықты және мінезді командаларға қарсы бақ сынасады. Француздар төмендегі қарсыластармен бір төрттікте орын алды:
Норвегия — Скандинавия футболының ең қарқынды және қауіпті өкілі;
Сенегал — Африка құрлығының физикалық жағынан мықты және тосын сыйлар жасай алатын командасы;
Ирак — Азия құрлығының табандылық пен тәртіпті ойын көрсететін өкілі.
Францияның тобындағы қарсыластары
Ойындардың маңызы
Норвегия және Сенегал
Топта көшбасшылықты иемдену жолындағы басты кедергі
Ирак
Жас футболшылардың тәжірибесін арттыру үшін жақсы мүмкіндік
Франция құрамасының жаңартылған құрамы осы қызықты топта қандай өнер көрсететіні және Дешамның жас шәкірттері күтілген жауапкершілікті қаншалықты игере алатыны бүкіл әлем футбол жанкүйерлері үшін шынайы интрига болып табылады.
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