«Атлетико Мадрид» «Манчестер Сити» жартылай қорғаушысын өз қатарына қосқысы келеді

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«Атлетико Мадрид» «Манчестер Сити» жартылай қорғаушысын өз қатарына қосқысы келеді

Мадридтің «Атлетико Мадрид» клубы «Манчестер Сити» жартылай қорғаушысы Тиджани Рейндерске күтпеген қызығушылық танытуда. Диего Симеоне нидерландылық футболшыны өз командасының орталығындағы жетіспейтін буын деп санайды. Англиядағы карьерасын өте жарқын бастағанына қарамастан, бұрынғы «Милан» жұлдызы тұрақтылық мәселелеріне тап болды және енді жазғы трансферлік терезеде Ла Лигаға ауысуы күтілуде. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Симеоне өз жартылай қорғаныс сызығын жаңартуды көздеп отыр және Рейндерсті «матрацшылар» құрамына энергия мен техникалық сапа қоса алатын идеалды үміткер ретінде қарастыруда. «Этихад» стадионына үлкен үмітпен келген Нидерланды құрамасының мүшесі, егер биыл жазда лайықты ұсыныс түссе, команданы покинуть етуі мүмкін. Хабарламаларға сәйкес, Мадридтің алыбы «Манчестер Сити» басшылығының жігерін сынау үшін шамамен 65 миллион еуро көлемінде ресми ұсыныс дайындауда.

Симеоне Рейндерстің тактикалық зеректігі мен Еуропаның топ-лигаларындағы тәжірибесі оған «Метрополитано» стадионындағы талапты ортаға тез бейімделуге мүмкіндік береді деп сенеді. «Манчестер Сити» болса алғашқы инвестициядан айтарлықтай пайда көру шартымен оны сатуға дайын. Маусым басындағы қаһармандықтарына қарамастан, 27 жастағы футболшының Пеп Гвардиола қол астындағы ойын уақыты айтарлықтай азайып кетті.

Рейндерс Англия Премьер-лигасының соңғы 14 ойынының 9-ында қосалқы құрамда қалып, тіпті ішкі кубок финалдарында да алаңға шығарылмады. Мұндай жағдай оны трансфер нарығындағы негізгі үміткерлердің біріне айналдырды. «Манчестер Сити» одан түскен қаражатты құрамның басқа бөліктерін, әсіресе «Ноттингем Форест» ойыншысы Эллиот Андерсон сияқты нысаналарды қолға түсіру үшін күшейтуге бағыттауы мүмкін.

«Атлетико Мадрид» бұл жарыста Италия клубтарымен бәсекелесуге мәжбүр болады. Футболшының «Сан-Сиро»дағы сәтті ойындары ұмытылған жоқ және «Ювентус» сияқты алыптар оның Манчестердегі жағдайын мұқият бақылап отыр. Дегенмен, футболшының өзінде Ла Лигада доп тебу және Симеоне қол астында жұмыс істеу идеясына қызығушылық танытуы «Атлетиконың» мүмкіндіктерін арттыруда.

Атлетико МадридМанчестер СитиТрансферТиджани РейндерсЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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