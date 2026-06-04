«Челси» аңызы Бобби Тэмблинг 84 жасында қайтыс болды
Лондонның «Челси» клубы өз тарихындағы ең ұлы шабуылшылардың бірі Бобби Тэмблингтің қайтыс болуына байланысты аза тұтуды жариялады. «Стэмфорд Бридж» аңызы және Англия құрамасының бұрынғы ойыншысы 84 жасында дүниеден озды. Ол жарты ғасырға жуық уақыт бойы клуб тарихындағы үздік мерген атағын сақтап келген. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Тэмблинг 1960 жылдары «Челси» командасының басты жұлдызы әрі символдық тұлғасына айналды. Ол клуб сапында барлығы 370 ойынға шығып, 202 гол соғудың сәті түсті. Бұл рекорд тек 2013 жылы Фрэнк Лэмпард тарапынан жаңартылды. Дегенмен, Тэмблинг әлі де 164 голмен клубтың ішкі чемпионаттағы үздік мергені болып қала береді.
Клубтың ресми мәлімдемесінде былай делінген: «Челси футбол клубы өзінің ең аңызға айналған ойыншыларының бірі Бобби Тэмблингтің қайтыс болғанын терең қайғымен хабарлайды». Мәліметтерге сүйенсек, бұрынғы шабуылшы соңғы жылдары деменция ауруынан зардап шеккен.
Бобби Тэмблинг 1959 жылы 17 жасында «Вест Хэмге» қарсы дебюттік ойынында-ақ гол соғып, жарқын карьерасын бастады. 1965 жылы Лига кубогының финалында «Лестер Сити» қақпасына гол соғып, командасымен чемпиондықты жеңіп алды. Сондай-ақ, 1966 жылы «Астон Виллаға» қарсы ойында 5 гол соғып, клубтың ерекше рекордын орнатты.
Фрэнк Лэмпард өз автобиографиясында Тэмблинг туралы сөз ете келе, оны нағыз джентльмен және клуб елшісі деп атады. Тэмблинг тек клуб деңгейінде ғана емес, Англия құрамасында да ойнап, Франция қақпасына гол соғудың сәті түсті. Ол қарапайымдылығы мен жоғары шеберлігі арқылы футбол әлемінде зор құрметке ие болды.
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