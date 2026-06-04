Ливерпуль неміс футболының жұлдызы Кеннет Айххорн үшін күресті күшейтті

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Ливерпуль неміс футболының жұлдызы Кеннет Айххорн үшін күресті күшейтті

«Ливерпуль» «Герта БSC» жартылай қорғаушысы Кеннет Айххорнның трансфері бойынша келіссөздерді белсендірді. Дереккөздерге сүйенсек, мерсисайдтықтар 16 жастағы талантты өз қатарына қосу үшін бәсекелестерін артта қалдыруға тырысуда. Флориан Плеттенбергтің хабарлауынша, соңғы күндері тараптар арасында келіссөздердің жаңа кезеңі өтті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Қазіргі уақытта Кеннет Айххорн Германияның ең перспективалы жас футболшыларының бірі болып саналады. «Ливерпуль» оны ұзақ мерзімді жобаның маңызды бөлігі ретінде қарастыруда. Англия Премьер-лигасының клубтары бұл трансфер үшін шамамен 20 миллион евро жұмсауға дайын екендігі айтылуда. Бұл футболшының нарықтық құнының айтарлықтай өскенін дәлелдейді.

«Бавария» және «Боруссия Дортмунд» сияқты Бундеслига алыптары да футболшыға қызығушылық танытқан болатын, бірақ қаржылық талаптардың жоғарылығына байланысты олар жарыстан шығуға жақын тұр. Атап айтқанда, «Бавария» 16 жастағы ойыншы үшін сұралып отырған үлкен көлемдегі қол қою бонусы мен жалпы пакетті төлеуді қаламады. Бұл жағдай қаржылық мүмкіндіктері кеңірек ағылшын клубтарына басымдық беруде.

Brexit ережелеріне сәйкес, Айххорн 2027 жылдың шілдесінде 18 жасқа толғанша Англияда ресми матчтарға қатыса алмайды. Сондықтан «Ливерпуль» оны сатып алып, дамуын жалғастыру үшін «Байер Леверкузенге» жалға беру нұсқасын қарастыруда. «Манчестер Сити» де осындай стратегияны жоспарлап отыр, бұл трансфер нарығындағы бәсекелестікті одан әрі қыздыруда.

ЛиверпульКеннет АйххорнТрансферАнглия Премьер-лигасыГерта БSC
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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