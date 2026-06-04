Габриэл Жезус «Эвертонға» ауысуы мүмкін: Трансфер мәліметтері белгілі болды
«Эвертон» клубы жазғы трансферлік терезе кезінде «Арсеналдың» шабуылшысы Габриэл Жезусты өз қатарына қосуға қызығушылық танытуда. Мерсисайдтықтар бразилиялық футболшыны шабулдағы мәселелерге шешім ретінде қарастыруда, бірақ қаржылық кедергілер бұл келісімді қиындатуы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Football Insider басылымының хабарлауынша, «Эвертон» шабуыл шебін күшейтуді мақсат етіп, Габриэл Жезусты негізгі нысана ретінде белгілеген. Дегенмен, клуб «Арсенал» сұрап отырған 20 миллион фунт стерлингті төлеуге дайын емес. Сондай-ақ, футболшының жарақат алуға бейімділігі басшылықты сәл алаңдатып отыр.
Микель Артета шабуыл шебін жаңартуды жоспарлап отырғандықтан, лондондық клуб 29 жастағы шабуылшымен қоштасуға дайын. Габриэл Жезус биылғы маусымда негізгі құрамдағы орнын жоғалтып алды және жазда команданы покинуть ететін ойыншылар тізіміне енгізілген.
«Эвертон» үшін ең үлкен мәселелердің бірі – футболшының жалақысы. Қазіргі уақытта ол «Арсеналда» жоғары жалақы алып жүр және трансфер жүзеге асуы үшін бразилиялық шабуылшы қаржылық талаптарын төмендетуі керек. Шабуылшыға сондай-ақ, «Милан», «Ювентус» және «Палмейрас» сияқты клубтар да қызығушылық танытуда.
Анықтама үшін, Габриэл Жезус өткен маусымда Англия Премьер-лигасында жарақаттарға байланысты бар-жоғы 14 ойынға қатысып, оның тек 3-еуін ғана негізгі құрамда бастаған. Англиядағы бай тәжірибесі «Эвертон» бапкерлер штабының назарын аударуда.
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