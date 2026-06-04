Оливер Гласнер Миланмен 6 сағаттық келіссөз өткізді

·90·Спорт
Оливер Гласнер Миланмен 6 сағаттық келіссөз өткізді

Австриялық маман Оливер Гласнер Милан клубының жаңа бас бапкері болу үшін басты үміткерге айналды. Мәліметтерге сәйкес, бапкер клуб иесі Джерри Кардинале және кеңесші Златан Ибрагимовичпен ұзақ кездесу өткізген. Германияда болған бұл әңгіме шамамен алты сағатқа созылып, тараптар клубтың болашақ жобаларын талқылады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Гласнер үшін Еуропаның ең беделді командаларының бірін басқару перспективасы өте тартымды көрінеді. Австрия, Германия және Англияда жетістікке жеткен 51 жастағы бапкер енді өзін А сериясында сынап көруге дайын. Милан басшылығы Массимилиано Аллегридің орнына заманауи тактикалық философиясы бар және халықаралық тәжірибесі мол бапкер іздеуде.

Оливер Гласнер өз карьерасы барысында Айнтрахт Франкфуртпен Еуропа лигасында жеңіске жетті, сондай-ақ Кристал Пэласпен де жақсы нәтижелер көрсетті. Оның халықаралық алаңдағы беделі Милан басшылығының назарын аударған негізгі факторлардың бірі болды. Дегенмен, «россонерилер» бұл жарыста жалғыз емес.

Англияның Фулхэм клубы да Гласнерді өз қатарына қосқысы келеді. Егер команданың қазіргі бапкері Марку Силва Бенфика клубына ауысса, лондондықтар Гласнерді негізгі ауыстырушы ретінде қарастыруда. Бұл жағдай Милан басшылығын келіссөздерді жылдамдатуға мәжбүрлеуі мүмкін.

Қазірге дейін Милан бапкер мәселесі бойынша ресми мәлімдеме жасаған жоқ, бірақ жақын апталар ішінде жағдайдың нақтылануы күтілуде. Гласнердің таңдауы Милан жобасының тартымдылығына және Фулхэм ұсынысының қаржылық аспектілеріне байланысты болады.

МиланОливер ГласнерЗлатан ИбрагимовичА СериясыТрансферлер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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