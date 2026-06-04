Душан Влахович карьерасын Англия Премьер-лигасында жалғастыруы мүмкін
Еуропа футболының жазғы трансферлік нарығы кезекті ірі және шулы оқиғаның алдында тұр. Италия А сериясының алыбы Туриннің «Ювентус» клубы және Сербия ұлттық құрамасының дарынды шабуылшысы Душан Влахович карьерасында түбегейлі бұрылыс жасап, басқа команда формасын киюге өте жақын. Италияның беделді «Tuttosport» басылымы таратқан соңғы ыстық ақпараттарға сәйкес, сербиялық шабуылшының қызметіне Лондонның танымал «Челси» клубы өте қызығушылық танытуда.
Лондондық «көктер» командасы Турин клубымен келісімшарт мәселесінде келісе алмай, кетуге ниетті дарынды футболшы айналасындағы қолайлы жағдайды тиімді пайдаланып, оны тезірек Ұлыбританияға әкелуді жоспарлап отыр.
Шабуылшы үшін Еуропа алыптары арасындағы үлкен күрес
Дегенмен, сербиялық «гол машинасын» өз құрамына қосу «Челси» үшін оңайға соқпайтын сияқты. Себебі трансферлік нарықта оған тағы да басқа ірі үміткерлер кезекке тұрды:
Мадридтің «Атлетико» клубы шабуыл сызығын күшейту мақсатында Влахович нұсқасын белсенді зерттеп жатыр;
Мюнхеннің «Бавария» командасы сербиялық шабуылшыны өз сапында көргісі келеді.
Дереккөз ерекше атап өткендей, осы үміткер клубтардың қаржылық мүмкіндіктері мен ұсынып отырған қаражаттары Италияның тағы бір өкілі — «Наполи» командасы көрсетіп отырған мүмкіндіктерден әлдеқайда жоғары.
«Ювентуспен» түйіні шешілмейтін келіссөздер
Сонда, осы трансфер талқылауларына не себеп болды? Бұрынырақ спорт баспасөзінде «Ювентус» басшылығы мен футболшы арасындағы қолданыстағы еңбек келісімін ұзарту бойынша ресми келіссөздер толықтай тупикке тірелгені туралы хабарлар кең тараған еді. Тараптар қаржылық шарттар бойынша ортақ шешімге келе алмағандықтан, футболшы команданы кетуге шешім қабылдады.
Еске сала кетейік, бойшаң және нәтижелі шабуылшы Душан Влахович 2022 жылдан бері Турин клубының намысын қорғап, команданың негізгі соққы күші ретінде доп теуіп келеді.
Футболшының қазіргі клубы
Үміткер алыптар
Трансфердің негізгі себебі
«Ювентус» (Турин)
«Челси», «Бавария», «Атлетико»
Келісімшарт келіссөздерінің сәтсіздігі
Жанкүйерлер үшін интрига: Әлем футболының ең дарынды орталық шабуылшыларының бірі Влаховичтің келесі мекені қай чемпионат болатыны бәріне қызық. Лондон аристократтары бұл күресте жеңіске жете ала ма, әлде Мюнхеннің неміс машинасы басым түсе ме? Мұны жақын арада білеміз.
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