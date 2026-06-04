Эвертон мен Брайтон А сериясының жұлдызы үшін күреске кірісті
Англия Премьер-лигасының екі клубы — «Эвертон» мен «Брайтон» — «Торино» жартылай қорғаушысы Чезаре Касадеидің трансфері үшін күрес бастады. Итальяндық талантты футболшы А сериясындағы дебюттік маусымын жоғары деңгейде өткізіп, ағылшын клубтарының назарын қайта аударды. «Челсиден» кеткеніне бар-жоғы бір жыл болған жартылай қорғаушы Италиядағы ойыны арқылы шеберлігін жаңа деңгейге көтерді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Tuttosport басылымының хабарлауынша, 23 жастағы футболшының «Торино» сапындағы үстемдік құрған ойыны екі клубтың скауттарына зор әсер қалдырды. Бұрын «Челси» академиясында тәлім алып, «Лестер Ситиде» жалға негізінде ойнаған Касадеи ағылшын футболының физикалық талаптарына жақсы таныс. Тактикалық тұрғыдан күрделі Италия чемпионатына тез бейімделуі оның әмбебап футболшы екенін дәлелдеді.
Өткен жылдың ақпан айында шамамен 13 миллион еуроға «Торино» ойыншысына айналған Касадеи команданың негізгі құрамынан берік орын алды. Биылғы маусымда ол 33 кездесуде алаңға шығып, орталық жартылай қорғаушы болғанына қарамастан, 6 гол соғудың сәті түсті. Бапкер Роберто Д’Аверса оның ойынын жоғары бағалап, Касадеидің кездесулер тағдырын өзгерте алатын ерекше профильге ие екенін атап өтті.
Дегенмен, «Торино» өзінің құнды активін оңайлықпен бергісі келмейді. Клуб басшылығы Италия U21 құрамасының мүшесін өздерінің ұзақ мерзімді жобасының негізі деп санайды. Туриндіктер тек қана бас тартуға келмейтіндей өте ірі ұсыныс түскен жағдайда ғана келіссөздер үстеліне отыруы мүмкін. Қазіргі уақытта клуб футболшының дамуын жалғастырып, оның трансферлік құнын одан әрі арттыруды мақсат еткен.
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