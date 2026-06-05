«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқытты

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«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқытты

«Наполи» президенті Аурелио Де Лаурентис команданың жұлдыз футболшыларына қатаң ескерту жасады. Клуб басшысы бұрынғы бапкер Антонио Контемен қақтығысқан және ашық наразылық білдірген кез келген ойыншы, соның ішінде Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукаку да команданы покинуть етуі мүмкін екенін меңзеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

«Диего Армандо Марадона» стадионы маңындағы жағдай Кевин Де Брёйне бапкердің кетуін ашық тойлағаннан кейін ушыға түсті. Өткен жылы «Манчестер Ситиден» еркін агент ретінде келген бельгиялық ойыншы жарақаттар мен тактикалық келіспеушіліктер салдарынан Италиядағы дебюттік маусымында өзін көрсете алмады. Де Лаурентис баспасөз мәслихатында клуб бағытына наразылар үшін есіктердің ашық екенін атап өтті.

«Олар өз көзқарастарына сүйене отырып, әртүрлі мәлімдемелер жасады. Жаңа бапкердің бұл жөнінде не ойлайтынын көреміз. Егер біреу кетуі керек болса, ол кетеді. Мұнда қандай мәселе бар? Әлемде футболшылар өте көп», – деді киномагнат атанған «Наполи» президенті.

Кевин Де Брёйне сұхбатында Антонио Конте қолданған 4-5-1 тактикасы мен аса қорғаныс бағытындағы стильдің өз көзқарастарына сәйкес келмегенін мойындады. Оның сөзінше, клуб уәде етілген шабуылдаушы футболды көрсетпеген. Сонымен бірге, команданың тағы бір жұлдызы Ромелу Лукаку тәртіптік мәселелердің ортасында қалды. Бельгия құрамасында жарақаттан айығу кезеңінде клуб бұйрығына бағынбағаны үшін ол 150 мың еуро көлемінде айыппұл салынды.

Хабарларға сәйкес, «Наполи» басшылығы Ромелу Лукакуды 10 миллион еуроға Сауд Арабиясы немесе Түркия клубтарына сатуға дайын. Команда басқаруына Массимилиано Аллегридің келуі күтіліп жатқан кезде, шабуылдаушы футболдың жақтаушысы Кевин Де Брёйне үшін жағдай одан әрі күрделенуі мүмкін, себебі Аллегри де прагматикалық стильді артық көреді.

НаполиКевин Де БрёйнеРомелу ЛукакуТрансферлерА Сериясы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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