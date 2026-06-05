«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?
«Ливерпуль» Арне Слот кеткеннен кейін босаған бас бапкер лауазымына лайықты үміткер тауып, барлық болжамдарға нүкте қойды. Англияның көп дүркін чемпионы «Байер Леверкузеннің» қызығушылығында болған Андони Ираоламен келісімге келді. Бұл тағайындаудан кейін Германия құрамасының мүшесі Флориан Вирцтің де Мерсисайд клубына ауысуы күтілуде. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Арне Слотпен қоштасқаннан бес күн өткен соң, «қызылдар» 43 жастағы баск маманының тағайындалғанын ресми түрде жариялады. Ираоланың Англия Премьер-лигасындағы қарсыласы «Борнмут» клубынан кетуі бұрын расталған еді. «Мен өте қуаныштымын. «Ливерпуль» — әлемдегі ең ұлы клубтардың бірі. Мұнда келу үшін көп ойланудың қажеті жоқ», — деді Ираола клубтың ресми мәлімдемесінде.
Оның ізашары Арне Слот 2024 жылдың жазында Юрген Клопптың орнына келген еді. Ол команданы 20-шы чемпиондыққа жетеледі, бірақ екінші маусымында Англия Премьер-лигасын бесінші орынмен аяқтаған соң, өз лауазымынан кетті. «Ливерпульдің» табанды қызығушылығына байланысты «Байер Леверкузен» өз жоспарларын өзгертуге мәжбүр болды.
Андони Ираола «Борнмут» клубында шектеулі ресурстармен тамаша нәтижелер көрсетті. Ол команданы турнир кестесінде алтыншы орынға дейін көтерді және «Ливерпульден» небәрі бір саты төмен орналасты. Оның тартымды және жылдам футбол стилі Мерсисайдтықтардың басшылығында үлкен әсер қалдырды.
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