Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдады

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Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдады

Мюнхеннің Бавария клубы жас талант Арион Ибрагимовичтің болашағына қатысты шешім қабылдады. Sky басылымының хабарлауынша, рекордсмендер Германия U21 құрамасының мүшесін жалға беруге ниетті емес. Керісінше, клуб басшылығы оны негізгі құрам ойыншысы ретінде көріп, келесі маусымда оған маңызды рөл жүктегісі келеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Клуб басшылары Ибрагимовичтің өткен маусымда 1. FC Heidenheim сапындағы ойынына қанағаттанды. Жоспар бойынша, ол Рафаэль Геррейру атқарған функцияны өз мойнына алады. Еске сала кетейік, жарақаттарға қарамастан, Рафаэль Геррейру өткен маусымда 29 ойынға шығып, 6 гол соғып, 3 нәтижелі пас берген еді. Бавария Ибрагимовичті шабуылдың екі қанатындағы ротация үшін лайықты үміткер деп санайды.

Қазіргі уақытта футболшының Мюнхен клубымен келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды. Бавария оған келісімшартты ұзартуды ұсынды, бірақ соңғы шешім футболшының өзіне байланысты. Егер Ибрагимович жаңа келісімшарттан бас тартса, клуб оны сатуға мәжбүр болады. Қазіргі уақытта оған Англия Премьер-лигасы мен Бундеслига клубтары тарапынан қызығушылық бар.

Атап айтқанда, Англияның Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Фулхэм және Кристал Пэлас сияқты командалары 20 жастағы футболшыны өз қатарына қосуды көздеп отыр. Сондай-ақ, Германияның Хоффенхайм және Штутгарт клубтары да трансфер бойынша сұраныс жіберді. Бавария сату жүзеге асқан жағдайда, келісімшартқа қайта сатып алу құқығын енгізуді жоспарлап отыр.

Ибрагимович өткен маусымда 1. FC Heidenheim құрамында 34 ойынға шығып, 2 гол соқты және 5 нәтижелі пас берді. Бапкер Франк Шмидттің оған 2300 минуттан астам уақыт бөлуі футболшының дамуында маңызды фактор болды. Енді ол Мюнхен алыбының негізгі құрамынан орын алу үшін күреседі.

БаварияТрансферлерБундеслигаАрион ИбрагимовичФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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