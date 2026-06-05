Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспар
Мюнхеннің Бавария клубы өз жас таланты Арижон Ибрагимовичке қатысты түпкілікті шешім қабылдады. Sky хабарлағандай, Германия рекордшысы футболшыны қайтадан жалға беруге ниетті емес және оны негізгі құрамда қалдырғысы келеді. Клуб басшылығы Германия U21 құрамасының мүшесінің өткен маусымда 1. FC Heidenheim сапындағы өсуіне риза және оған жаңа маусымда маңызды рөл бөлуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Клуб шенеуніктері Ибрагимовичті командада Рафаэль Геррейру атқарған функцияға ұқсас міндетте көріп отыр. Анықтама үшін, Рафаэль Геррейру жарақаттарына қарамастан, өткен маусымда 29 ойынға шығып, 6 гол соғып, 3 нәтижелі пас берген еді. Ибрагимович те шабуылдың екі қанатында ойнай алатындықтан, ротацияда жеткілікті ойын тәжірибесіне ие болады деп күтілуде.
Қазіргі уақытта барлық шешімдер футболшының өзіне байланысты: ол 2027 жылға дейін есептелген келісімшартын ұзартып, командада қалуы немесе трансфер сұрауы мүмкін. Егер ол кетуді қаласа, Бавария оны қайта сатып алу құқығымен сатуға дайын. PSV Eindhoven командасынан Исмаэль Саибари трансфері орталық сызық үшін жоспарланса, Энтони Гордон трансферінің жүзеге аспауы Ибрагимович үшін мүмкіндіктерді арттырады.
Талантты футболшыға Англия Премьер-лигасының клубтары, атап айтқанда, Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Фулхэм және Кристал Пэлас қызығушылық танытуда. Сондай-ақ, Бундеслиганың Хоффенхайм және Штутгарт командалары да оны өз қатарына қосып алуға тырысуда. Ибрагимович өткен маусымда 1. FC Heidenheim құрамында 34 ойынға шығып, командасының лигада қалуына үлкен үлес қосқан еді.
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