Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркеді
Әлемдік футбол жанкүйерлері үшін қызықты әрі күтпеген нәтижелерге бай ойындар маусымы жалғасуда. Жер шарының ең беделді жарысы — 2026 жылғы Әлем чемпионатының финалдық кезеңіне мұқият дайындалып жатқан алып клубтар өз құрамдарын жолдастық кездесулер арқылы сынап жатыр. Осындай халықаралық бақылау матчтарының бірі Еуропаның күшті құрамаларының бірі Испания мен Азия құрлығының өкілі Ирак арасында өтті.
Ла-Корунья қаласындағы салтанатты «Абанка-Риасор» стадионында өткен кездесуде жанкүйерлер айтарлықтай қызу әрі қарқынды ойынның куәсі болды. Алаң иелері испандықтар абсолютті фаворит аталғанымен, Ирак құрамасы оларға лайықты қарсылық танытып, соңында 1:1 есебімен тең нәтиже тіркелді.
Жылдам гол және Ирактың жігерлі жауабы
Кездесу күтілгендей алаң иелерінің белсенді шабуылдарымен басталды. «Қызыл фурия» (Испания құрамасының лақап аты) өкілдері қарсылас қақпасы маңында қатарынан қауіпті сәттер тудыра бастады. Бұл тез арада өз жемісін берді:
16-минут: Шебер шабуылшы Ферран Торрес қарсылас қорғаушыларының қателігін тиімді пайдаланып, есепті ашты және стадионға жиналған жергілікті жанкүйерлерді қуантты — 1:0.
27-минут: Жіберілген голдан кейін рухы сынбаған Ирак футболшылары қарсы шабуылға шықты. Жылдам ұйымдастырылған шабуылды сәтті аяқтаған Мерхас Доски тепе-теңдікті қалпына келтіріп, қиын жағдайда өз командасын құтқарып қалды — 1:1.
Бірінші таймда қақпаларға басқа гол соғылмады және командалар үзіліске осы есеппен аттанды. Екінші таймда екі құраманың бас бапкерлері құрамда көптеген өзгерістер енгізіп, жаңа футболшыларды сынауға басымдық берді. Атап айтқанда, Испания құрамында Жоан Гарсия, Гави және Дани Ольмо сияқты жұлдыздардың орнына қосалқы құрам күштері алаңға шықса, Ирак сапында да Джалал Хасан, Зайдон Икбал сияқты көшбасшылар ойынға қосылды. Дегенмен, тактикалық күреске бай өткен екінші таймда есеп өзгеріссіз қалды.
Командалар
Гол авторлары
Минуттар
Қорытынды есеп
Испания
Ферран Торрес
16'
1
Ирак
Мерхас Доски
27'
1
Құрамалардың кеңейтілген тізімдері:
Испания: Жоан Гарсия (Л. Рикельме, 73), П. Порро (Х. Родригес, 73), Х. Мартин (Б. Туррьентес, 59), Э. Лапорт (С. Гомес, 46), А. Гримальдо (Э. Гарсия, 46), Гави (Х. Герра, 59), М. Берналь (М. Пубиль, 59), Ф. Торрес (Й. Пино, 46), Д. Ольмо (Г. Гарсия, 46), А. Байена (М. Мерино, 68), Б. Иглесиас (Х. Родригес, 46).
Ирак: А. Базиль (Дж. Хасан, 47), Х. Али (К. Якоб, 62), А. Хашим, З. Тахсин, М. Доски (А. Яхья, 61), Ю. Амин, З. Исмаил (З. Икбал, 62), А. Аль-Аммари (Р. Сулака, 62), И. Байеш (М. Саадун, 73), М. Фарджи (М. Юнус, 62), А. Аль-Хамади (А. Хусейн, 47), А. Джассим.
Футбол шолуы: Мұндай жолдастық ойындарда нәтиже бірінші орында тұрмаса да, Ирак құрамасының Еуропа алыбына қарсы көрсеткен жігерлі ойыны мақтауға лайық. Испания үшін бұл алдағы Әлем чемпионаты алдында қателер мен кемшіліктермен жұмыс істеу үшін жақсы сабақ болды.
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