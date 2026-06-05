Франция құрамасы өз алаңында Кот-д'Ивуарға есе жіберді

·148·Спорт
Франция құрамасы өз алаңында Кот-д'Ивуарға есе жіберді

Әлем чемпионаты қарсаңында гранд командалар арасындағы бақылау матчтары қыза түсті. Франция құрамасы Дидье Дешамның шәкірттері ретінде Кот-д'Ивуарды қабылдады.

Жұлдыздарға толы Франциядан басымдық күтілгенімен, африкалық футболшылар ерен ерік танытты. Қызықты өткен кездесу қонақтардың 2:1 есебімен жеңісімен аяқталды.

Шеркидің голы және қонақтардың жігерлі жеңісі

Бірінші тайм Францияның шабуылымен өтті. Кот-д'Ивуар қорғаныс пен қарсы шабуылға сүйенді. Тайм соңында алаң иелері гол соқты:

  • 45-минут: Францияның жас жұлдызы Райан Шерки қарсыластың қақпасын дәл көздеп, командасын үзіліске алда алып шықты — 1:0.

  • 53-минут: Екінші таймда қонақтар шабуылды күшейтті. Нәтижесінде Жела Дуэ теңдікті орнатып, Франция қорғанысын шатастырды — 1:1.

  • 84-минут: Ойын соңында алаңға шыққан шебер вингер Амад Диалло жеңіс голын соғып, стадионды таңғалдырды — 1:2.

Бапкерлер құрамды жаңартып, көптеген ойыншыны сынады. Францияда Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени ойнаса, Кот-д'Ивуарда Франк Кессье мен Секо Фофана көш бастады.

Матч қорытындысы

Құрамалар

Гол авторлары

Гол минуттары

Нәтиже

Франция

Райан Шерки

45'

1

Кот-д'Ивуар

Жела Дуэ, Амад Диалло

53', 84'

2

Толық құрамдар:

  • Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Райан Шерки, Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам.

  • Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Жела Дуэ, Вильфрид Синго, Эммануэль Агбаду, Гислен Конан, Умар Дьяките, Франк Кессье, Секо Фофана, Ян Диоманд, Эли Ваи, Симон Адингра.

Футбол шолуы: Бұл жеңіліс Франция үшін ӘЧ алдындағы сабақ болды. Дешамға қателерді түзеуге уақыт бар. Кот-д'Ивуар жанкүйерлерін қуантты.

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ФранцияКот-д'ИвуарДидье ДешамРайан ШеркиКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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