Франция құрамасы өз алаңында Кот-д'Ивуарға есе жіберді
Әлем чемпионаты қарсаңында гранд командалар арасындағы бақылау матчтары қыза түсті. Франция құрамасы Дидье Дешамның шәкірттері ретінде Кот-д'Ивуарды қабылдады.
Жұлдыздарға толы Франциядан басымдық күтілгенімен, африкалық футболшылар ерен ерік танытты. Қызықты өткен кездесу қонақтардың 2:1 есебімен жеңісімен аяқталды.
Шеркидің голы және қонақтардың жігерлі жеңісі
Бірінші тайм Францияның шабуылымен өтті. Кот-д'Ивуар қорғаныс пен қарсы шабуылға сүйенді. Тайм соңында алаң иелері гол соқты:
45-минут: Францияның жас жұлдызы Райан Шерки қарсыластың қақпасын дәл көздеп, командасын үзіліске алда алып шықты — 1:0.
53-минут: Екінші таймда қонақтар шабуылды күшейтті. Нәтижесінде Жела Дуэ теңдікті орнатып, Франция қорғанысын шатастырды — 1:1.
84-минут: Ойын соңында алаңға шыққан шебер вингер Амад Диалло жеңіс голын соғып, стадионды таңғалдырды — 1:2.
Бапкерлер құрамды жаңартып, көптеген ойыншыны сынады. Францияда Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени ойнаса, Кот-д'Ивуарда Франк Кессье мен Секо Фофана көш бастады.
Матч қорытындысы
Құрамалар
Гол авторлары
Гол минуттары
Нәтиже
Франция
Райан Шерки
45'
1
Кот-д'Ивуар
Жела Дуэ, Амад Диалло
53', 84'
2
Толық құрамдар:
Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Райан Шерки, Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам.
Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Жела Дуэ, Вильфрид Синго, Эммануэль Агбаду, Гислен Конан, Умар Дьяките, Франк Кессье, Секо Фофана, Ян Диоманд, Эли Ваи, Симон Адингра.
Футбол шолуы: Бұл жеңіліс Франция үшін ӘЧ алдындағы сабақ болды. Дешамға қателерді түзеуге уақыт бар. Кот-д'Ивуар жанкүйерлерін қуантты.
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