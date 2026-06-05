«Реал Мадрид» президенттігі үшін жарыс: Флорентино Перес және күтпеген қарсылас

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«Реал Мадрид» президенттігі үшін жарыс: Флорентино Перес және күтпеген қарсылас

«Реал Мадрид» президенттігі үшін күрес барған сайын шиеленісе түсуде. Қазіргі басшы Флорентино Перес пен оның қарсыласы Энрике Рикельме арасындағы бәсеке трансфер уәделері мен түрлі көлеңкелі тактикаларға толы. Бұл жағдай көпшілікке 2000 жылы Луиш Фигуға қатысты болған даулы оқиғаларды еске салды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Сол кезде Флорентино Перес күтпеген жерден қарсыласы «Барселонадан» Луиш Фигуды әкелетінін уәде етіп, президенттік сайлауда жеңіске жеткен еді. Сол кезде ешкім Перестің жеңісіне сенген жоқ, тіпті Фигудың өзі де Лоренсо Санстың ұтуына үміттеніп, трансфер туралы қауесеттерді жоққа шығарды. Алайда, «Реал Мадрид» мүшелері Перестің батыл уәделеріне сеніп, оны президент етіп сайлады.

25 жылдан астам уақыт өтсе де, Перес әлі де клубтағы ең ықпалды тұлға болып қала береді. Кезекті сайлау қарсаңында ол өз сыни пікір білдірушілеріне, төрешілерге және «Барселона» клубына қарсы өткір мәлімдемелер жасады. Перес өз позициясын нығайту және клубта бірқатар тәуекелді өзгерістер енгізу үшін мерзімінен бұрын сайлау өткізуге шешім қабылдады.

Президенттікке үміткер болу шарттарын қатаңдатқанына қарамастан (20 жылдық мүшелік және ірі қаржылық кепілдік), Перестің алдында Энрике Рикельме серйозды қарсылас ретінде пайда болды. Енді екі тарап та клуб мүшелерінің дауысын алу үшін ірі трансферлер мен стратегиялық уәделер арқылы күрес жүргізуде.

Реал МадридФлорентино ПересЭнрике РикельмеЛа ЛигаТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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