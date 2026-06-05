«Челси» жазғы трансферлік терезеде үш мықты шабуылшыны қолға түсіргісі келеді...

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«Челси» жазғы трансферлік терезеде үш мықты шабуылшыны қолға түсіргісі келеді...

Еуропа футболында маусым аяқталып, жазғы трансферлік терезе жақындаған сайын гранд клубтар арасында құрамды күшейту мәселесі басты тақырыпқа айналып барады. Әсіресе, Англияның «Челси» клубы болашақ маусым алдында шабуыл шебін толығымен жаңартып, алдыңғы шептегі бәсекелестікті арттыруды мақсат еткен. Лондондықтардың талантты форварды Жоау Педроның Испанияның «Барселона» клубына ауысу ықтималдығы күн санап артып бара жатқандықтан, «аристократтар» үшін жаңа мерген сатып алу мәселесі қазіргі уақытта өте өзекті болып тұр.

Британиялық БАҚ таратқан ең соңғы инсайдтерге сүйенсек, «Челси» бас бапкері Хаби Алонсо уже өз шорт-листін қалыптастырып, жазда командаға шақырылуы мүмкін үш жұлдызды үміткерді анықтап алған.

Хаби Алонсоның шорт-листіне енген үш негізгі үміткер

Лондон клубының трансферлік нысанасында тұрған шабуылшылардың мүмкіндіктері және олардың трансферінде туындауы мүмкін жағдайлардың өзіндік ерекшеліктері бар:

  • Виктор Осимхен («Галатасарай»): Нигериялық шебер форвард қайда ойнаса да, жоғары өнімділігімен ерекшеленеді. Алайда Түркия клубы өз жұлдызы үшін кемінде 100 миллион еуро айыппұл талап етуі күтілуде. Бұдан бөлек, Осимхеннің жеке жалақы бойынша жоғары талаптары лондондықтар үшін қаржылық тұрғыдан сәл қиындық тудыруы мүмкін.

  • Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид): Аргентиналық әлем чемпионы Хаби Алонсоның ойын схемасы үшін ең идеалды және қолайлы нұсқа ретінде қарастырылуда. Бірақ бұл трансфердің жүзеге асуы анағұрлым күрделі. Себебі, Альварес Мадридті тек бір клубтан — «Барселонадан» ресми ұсыныс түскен жағдайда ғана тастап кетуге келісім берген.

  • Игор Тиаго («Брентфорд»): Бразилиялық шабуылшы АПЛ-дың ағымдағы маусымында нағыз дүрбелең тудырып, қарсыластар қақпасына дәл 22 гол соғуға қол жеткізді. Клубтағы жарқын ойынының арқасында ол Бразилия ұлттық құрамасының 2026 жылғы Әлем чемпионатына арналған соңғы тізіміне енді. Қызығы, дәл оның кесірінен Жоау Педро әлемдік додудан тыс қалды. Тиаго 2026 жылдың ақпанында «Брентфордпен» 2031 жылға дейінгі ұзақ мерзімді келісімшарт жасасқанымен, бұл оның жазда гранд клубқа ауысуына кедергі бола алмайтыны айтылуда.

Үміткерлердің ағымдағы жағдайы және трансфер құны

Футболшы

Қазіргі клубы

Маусымдағы басты нәтижесі / Трансферлік кедергі

Виктор Осимхен

«Галатасарай»

100 миллион еуролық айыппұл және жоғары жалақы сұранысы

Хулиан Альварес

«Атлетико» Мадрид

Тек «Барселонаға» ауысқысы келетіні

Игор Тиаго

«Брентфорд»

АПЛ-да 22 гол соққаны және ӘЧ-2026 тізіміне енгені

Трансферлік талдау: «Челси» басшылығы Жоау Педроның трансферінен түсетін қаражатты дәл жаңа шабуылшы сатып алуға жұмсауды жоспарлап отыр. Хаби Алонсоның осы үштіктен кімді таңдайтыны және лондондықтардың жазғы трансфер нарығындағы әрекеті қалай аяқталатыны жақын апталар ішінде айқындалады.

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ЧелсиЖоау ПедруБарселонаШаби АлонсоВиктор Осимхен
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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