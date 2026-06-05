Йошко Гвардиол Реал Мадридке ауысқысы келеді
Реал Мадрид президенті Флорентино Перес команда қорғанысындағы мәселелерді шешу мақсатында Манчестер Сити қорғаушысы Йошко Гвардиолға қызығушылық танытуда. Хабарларға сәйкес, хорватиялық футболшының өзі де карьерасын «Сантьяго Бернабеуда» жалғастыруды көздеп отыр. Англия Премьер-лигасының чемпиондары өз жұлдыздарының бірін жібергісі келмесе де, ойыншының қалауы трансферде шешуші рөл атқаруы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Мадридтіктер қорғаныс сызығын түбегейлі жаңартуды жоспарлап отыр. Флорентино Перестің тізімінде Ливерпуль қорғаушысы Ибраима Конате және Интер жұлдызы Дензел Думфрис сияқты есімдер бар. Дегенмен, AS басылымының жазуынша, Йошко Гвардиол «Корольдік клуб» үшін ең тартымды нұсқалардың бірі болып тұр. Футболшы Испания алыбына ауысуға дайын екенін мәлімдеген.
Реал Мадрид құрамындағы жарақат дағдарысы бұл трансферді жылдамдатуы мүмкін. Давид Алаба мен Дани Карвахальдың жоқтығы, Эдер Милитао мен Антонио Рюдигермен байланысты физикалық мәселелер бапкерлер штабын қиын жағдайға қалдырды. Гвардиолдың орталықта да, сол қанатта да сенімді ойнай алуы оның құнын одан әрі арттыруда.
Манчестер Сити Пеп Гвардиола кеткеннен кейін командада әлсіреу белгілерін көргісі келмейді. Клуб басшылығы Йошко Гвардиолды ұстап қалу үшін оған жалақысы өсірілген жаңа шарт ұсынады. Алайда футболшының Мадридтің ақ формасын кию арманы ағылшын клубы үшін елеулі кедергі болуы мүмкін.
Еске сала кетейік, Манчестер Сити 2023 жылы хорватиялық қорғаушыны РБ Лейпциг клубынан 90 миллион евроға сатып алған еді. Гвардиолдың қазіргі келісімі 2028 жылға дейін жалғасса да, егер Реал Мадрид лайықты ұсыныс жасаса және футболшы кетуді талап етсе, «қалалықтар» оны мәжбүрлеп ұстап тұрмауы мүмкін.
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