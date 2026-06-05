Макс Эберль «Бавариядан» кетуі мүмкін: Басшылық шешімі күтілуде

·95·Спорт
Макс Эберль «Бавариядан» кетуі мүмкін: Басшылық шешімі күтілуде

Макс Эберль жүзеге асырған соңғы трансферлерге қарамастан, оның «Бавариядағы» болашағы ciddi қауіп төніп тұр. Bild басылымының «Bayern-Insider» подкастында хабарланғандай, спорт директоры тамыз айында-ақ қызметінен босатылуы мүмкін. Жағдайдың шиеленісуіне тамыз айында өтетін бақылау кеңесінің отырысы себеп болуы күтілуде. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Мәліметтерге сәйкес, клубтың ең жоғарғы басқару органындағы бір немесе екі мүше Эберльмен келісімшартты ұзартуға қарсы шығып, оған «жоқ» деп жауап берген. Қазірге дейін кеңес оған міндетін атқаруды жалғастыруға мүмкіндік бергенімен, тамыздағы отырыс соңғы үкім болуы мүмкін. Спорт директоры мен клуб арасындағы қолданыстағы келісім 2027 жылға дейін жоспарланған.

Футбол әлемінің ережелеріне сәйкес, басшылықтың толық қолдауынсыз спорт директорының тиімді жұмыс істеуі дерлік мүмкін емес. Егер кеңес оған қарсы дауыс берсе, Эберльдің Мюнхен командасындағы карьерасы аяқталады. Дереккөздердің айтуынша, спорт директорының жақын арада кететінін бәрі біліп отырғанда, оның командада қалуы түсініксіз көрінеді.

Клубтың құрметті президенті Ули Хёнесс бұл мәселеде шешуші рөл атқарады деп күтілуде. Оның келісімінсіз Эберль өз орнын сақтап қала алмайды. Дегенмен, Макс Эберль берілуге ниетті емес және өз позициясын қорғау үшін «соғыс режиміне» көшкен. Ол трансфер нарығындағы жетістіктерін, әсіресе Майкл Олисе сияқты футболшылардың ауысуын негізгі дәлел ретінде келтіруде.

БаварияМакс ЭберльТрансферлерГермания ФутболыБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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