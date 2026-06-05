Андони Ираола «Ливерпульде» жаңа дәуір бастауға дайын!
«Ливерпульдің» жаңа бас бапкері Андони Ираола мерсисайдтық клубтағы қызметін бастағанына қуанышты екенін білдірді. 43 жастағы испаниялық маман үшін бұл тағайындау мансабындағы ең үлкен қадамдардың бірі болары сөзсіз.
Ираола клубтың баспасөз қызметіне берген сұхбатында «Ливерпульді» әлем футболындағы ең ұлы командалардың бірі деп сипаттады. Оның сөзінше, мұндай клубтан ұсыныс алу кез келген бапкер үшін зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік.
«Мен қатты толқып тұрмын. Себебі «Ливерпуль» – ұлы клуб, алып клуб және әлемдегі ең ірі командалардың бірі. Мен бұл клубты әрқашан ерекше команда деп санап келдім», – деді Ираола.
Бұл сөздерден испаниялық бапкердің жаңа жұмыс орнына қаншалықты құрметпен қарайтыны аңғарылады. «Ливерпуль» жай ғана клуб емес. Бұл – тарих, дәстүр, «Энфилд» атмосферасы, адал жанкүйерлер және тұрақты үлкен мақсаттармен өмір сүретін команда. Мұнда әр бапкерден тек жақсы ойын ғана емес, мінез бен нәтиже де талап етіледі.
Ираола «Ливерпульдің» ерекше тартымдылығы туралы да тоқталды. Оның пікірінше, бұл клубтың адамды өзіне баурауы үшін артық түсіндірудің қажеті жоқ.
«Ливерпуль» сізді өзіне баурауы үшін көп нәрсе керек емес. «Ливерпуль» – ол «Ливерпуль», – деп атап өтті ол.
Шынымен де, «Ливерпуль» атауы футболда ерекше салмаққа ие. Клубтың Еуропа алаңдарындағы тарихы, Англия чемпионатындағы беделі, миллиондаған жанкүйерлер армиясы және «You'll Never Walk Alone» рухы кез келген футбол адамын өзіне тартады. Ираола да осы ортаның бір бөлігіне айналып жатқанын жақсы түсінеді.
Испаниялық маман жаңа командасындағы мүмкіндіктер туралы айта келе, «Ливерпульде» жоғары деңгейдегі футболшылармен жұмыс істеу, жүлделер үшін күресу және үлкен сахнада өзін көрсету мүмкіндігі бар екенін ерекше атап өтті.
«Әрине, мұнда атмосфера, жанкүйерлер, клубтың өзі, ойыншылар, ең жоғары деңгейдегі ойыншылармен жұмыс істеу және жүлделер үшін күресу мүмкіндігі бар. Менің ойымша, бұдан тартымдырақ нәрсе болуы қиын. Сондықтан жұмысты бастауды асыға күтіп отырмын», – деді Ираола.
Бұл мәлімдеме «Ливерпуль» жанкүйерлері үшін де маңызды сигнал болды. Жаңа бапкер клубтың тарихы мен талабын түсініп келіп отыр. Ол тек жұмыс орнын ауыстырып жатқан маман емес, үлкен жобаны қабылдап жатқанын сезінетіні байқалады.
Андони Ираола соңғы маусымдарда Англия футболында өзін қызықты әрі перспективалы бапкер ретінде танытты. Ол «Борнмутты» басқарып, командамен сәтті маусым өткізді. Оның командасы тәртіпті, белсенді прессингке негізделген, жылдам ауысулар және тәртіпті ойынмен ерекшеленді.
«Борнмуттағы» жұмысы Ираолаға ірі клубтардың назарын аударды. Ол шектеулі мүмкіндіктермен де командалық ойын құруды, футболшылардан максималды пайда алуды және қарсыластарға қолайсыздық тудыруды меңгерді. Енді оның қолында мүлдем басқа деңгейдегі ресурстар мен қысым бар.
«Ливерпульдегі» міндет оңай болмайды. Бұл клубта әрбір жеңіліс үлкен талқыға айналады, әрбір шешім талданады, әрбір ойыннан жоғары нәтиже күтіледі. Ираола үшін бұл жаңа кезең, жаңа сынақ және өзін элита деңгейінде дәлелдеу мүмкіндігі болады.
Мерсисайдтық жанкүйерлер жаңа бапкерден командаға энергия, нақты ойын идеясы және жүлделер үшін нақты күрес күтеді. «Ливерпуль» сияқты клубта жақсы ниеттің өзі жеткіліксіз. Мұнда жұмыс, нәтиже және мінез керек. Қысқаша айтқанда, романтика бар, бірақ мерзім де бар.
Ираоланың негізгі міндеттерінің бірі – команданың ойын стилін тез қалыптастыру. Оның «Борнмуттағы» белсенді прессинг пен жылдам ауысуларға негізделген идеялары «Ливерпуль» футболшыларының әлеуетімен үйлессе, мерсисайдтықтар тағы да өте қауіпті командаға айналуы мүмкін.
Сонымен қатар, ол киім ауыстыратын бөлмедегі атмосфераны дұрыс басқаруы керек. Ірі жұлдыздар, жоғары талаптар және жанкүйерлер қысымы жағдайында бапкер тек тактикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық жағынан да мықты болуы шарт.
Еске сала кетейік, Андони Ираола жақында «Ливерпульдің» бас бапкері болып ресми түрде тағайындалған болатын. Оның алдында үлкен мақсаттар тұр: команданы жоғары орындарға қайтару, Англия және Еуропа алаңдарында бәсекеге қабілетті ету және «Энфилд» жанкүйерлеріне тағы да үлкен жеңістерге сенім ұялату.
Ираола жұмысты бастауды асыға күтіп отырғанын айтады. Енді барлық сөз алаңда болады. «Ливерпуль» жаңа бапкермен жаңа бет ашуда және бұл беттің қалай жазылатыны испаниялық маманның шешімдеріне, футболшылардың жауабына және клубтың жалпы бағытына байланысты болады.
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