Енрике Рикельме «Реал» президенті болса, Клоппты әкеледі
Мадридтің «Реал» клубы айналасындағы оқиғалардың дамуы қазіргі таңда тек Испания ғана емес, бүкіл әлем футбол қауымдастығының назарында. «Корольдік клубтың» жаңа басшысын анықтайтын сайлау жақындаған сайын, кандидаттар арасындағы бәсеке және жанкүйерлерге уәде етіліп жатқан жобалардың ауқымы одан сайын қыза түсуде.
Футбол әлемінің ең сенімді әрі танымал инсайдері Фабрицио Романо осындай шулы жоспарлардың бірі туралы хабарлады. Оның сөзінше, «Реал» президенттігі үшін қазіргі басшы Флорентино Переске елеулі бәсеке тудырып отырған кәсіпкер Енрике Рикельме сайлауда жеңіске жетсе, команда басқаруын танымал неміс маманы Юрген Клоппқа сеніп тапсыруды мақсат еткен.
«Корольдік клуб» тізгінінде екі түрлі стратегияның қақтығысы
Биылғы жылдың 7 маусым күні өтетін президенттік сайлауда Мадрид алыбының болашағы қай бағытта дамитыны айқын болады. Қазіргі уақытта кандидаттар өздерінің бас бапкерлікке арналған нұсқаларын ұсынып жатыр:
Флорентино Перестің таңдауы: Қазіргі президент «Реалдың» бұрынғы ұстазы, тәжірибелі әрі мінезі қатал Жозе Моуринью кандидатурасын ресми түрде жариялап қойды.
Енрике Рикельменің жоспары: Жаңа кандидат Перестің бұл қадамына қарсы футбол әлемінде өз қолтаңбасы бар Юрген Клопп нұсқасын дайындап қойған.
«Енрике Рикельме жақында жаңа маусымға арналған бас бапкерінің кім болатынын жұртшылыққа жария етеді. Менің сенімді дереккөздерім бұл дәл Юрген Клопп екенін растайды. Футбол инсайдерлері де Рикельменің басты козырі Клопп екенін айтып жатыр. Алайда түпкілікті шешім мен клубты дамыту стратегиясын кандидаттың өзі жақын күндері жеке мәлімдейді», — дейді Фабрицио Романо.
Жедел анықтама: Кандидат-бапкерлердің жағдайы
Бапкер
Соңғы жұмыс орны
Қол жеткізген басты жетістіктері
Юрген Клопп
«Ливерпуль» (2024 жылы кеткен)
ЧЛ жеңісі, АПЛ және Бундеслига чемпиондықтары
Жозе Моуринью
«Реал Мадрид» (бұрынғы клубы)
Еуропаның топ-клубтарымен ондаған беделді кубоктар
Назар аударарлық жайт, Юрген Клопп 2024 жылы Англияның «Ливерпуль» клубымен қоштасқаннан кейін ұзақ мерзімді демалысқа шыққан еді және әлі күнге дейін ешбір командада жұмыс бастаған жоқ. Оның үлкен футболға және дәл «Сантьяго Бернабеуге» оралуы жанкүйерлер үшін нағыз сыйлық болары сөзсіз.
Мадридтегі осы тарихи сайлау процесі қалай аяқталатынына және «Реалды» жаңа жеңістерге кім бастап баратынына бар-жоғы екі күн қалды.
«Корольдік клуб» лагерінен ең соңғы эксклюзивті жаңалықтарды, сайлау алды процестерін және футбол әлеміндегі ең таңдаулы хабарларды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
…