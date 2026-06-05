Марко Розе ресми түрде «Борнмут» бас бапкері болып тағайындалды

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Марко Розе ресми түрде «Борнмут» бас бапкері болып тағайындалды

Англия Премьер-лигасында жаңа маусым қарсаңында бапкерлер алмасуы қызған кезеңге қадам басты. Күтпеген әрі шулы қадамдарымен жанкүйерлерді таңғалдырып жүрген «Борнмут» клубының басшылығы босаған бас бапкерлік орынға жаңа үміткер тапты. Клубтың баспасөз қызметінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, немістің танымал әрі тәжірибелі маманы Марко Розе команданың жаңа жаттықтырушысы болып тағайындалды.

Бұдан былай АПЛ-де «шиелер» (команданың лақап аты) жетістігіне жауапты болатын Марко Розе футбол әлемінде өз стилі бар бапкерлердің бірі саналады. Англия клубының басшылығы оның келуіне қатысты зор үмітпен мынадай пікір білдірді:

«Карьерасы барысында көптеген беделді жүлделерді жеңіп алған, жас таланттарды ашып, оларды үлкен футболға дайындаған және Еуропаның атақты клубтарында бай тәжірибе жинақтаған бапкер енді бізбен бірге. Розе өзінің жоғары жігер-қайраты, шабуылдаушы әрі тартымды ойын стилі және жастармен жұмыс істеу шеберлігімен танымал. Ол Аустрия мен Германия алаңдарында, атап айтқанда, Бундеслига, УЕФА Чемпиондар лигасы және УЕФА Еуропа лигасы жарыстарында үлкен жетістіктерге жетті».

Ауысым: Ираола «Ливерпульге», Розе «Борнмутқа»

Марко Розенің Туманды Альбионға келуі тізбекті трансфердің бір бөлігі болды. Мәселе мынада, ол «Борнмутты» тастап, гранд клуб — «Ливерпульді» басқаруға кіріскен Антони Ираоланың босаған орнын иеленді.

Еске сала кетейік, осы бапкерлік ауысымның алғашқы қадамы ретінде Антони Ираола кеше ғана, яғни 4 маусым күні мерсисайдтықтармен ресми түрде ұзақ мерзімді келісімшартқа қол қойған болатын.

Жедел анықтама: Марко Розе кім?

Неміс футбол маманы Еуропадағы бірқатар амбициялы жобаларды сәтті басқарғанымен жақсы таныс:

Бапкер жұмыс істеген клубтар

Аймағы және қол жеткізген мәртебесі

«Ред Булл Зальцбург»

Аустрия футболының доминанты, көптеген ішкі жүлде иегері

«Боруссия Мёнхенгладбах»

Команданы УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіне шығарған кезең

«Боруссия Дортмунд»

Германияның топ-клубындағы қысқа, бірақ өнімді қызмет

«РБ Лейпциг»

Бундеслига алыбымен кубоктық шайқастардағы жеңістер

Германия мен Аустрияда жоғары қарқынды прессингке негізделген футбол көрсете алған Марко Розенің әлемдегі ең қарқынды лига саналатын АПЛ-дегі дебюті жанкүйерлер үшін өте қызықты болатыны анық. Жаңа бапкердің қол астында «Борнмуттың» трансфер нарығындағы әрекеттері мен келесі маусымдағы мақсаттары одан да жоғары болады деп күтілуде.

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Марко РозеБорнмутЛиверпульАндони ИраолаАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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