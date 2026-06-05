Перес 150 миллион еуролық трансферлік бомбаны жаруға дайындалуда

·72·Спорт
Перес 150 миллион еуролық трансферлік бомбаны жаруға дайындалуда

Әлемдік футболда жазғы трансферлік терезе жақындаған сайын Мадридтің «Реал» клубы айналасындағы интригалар шарықтау шегіне жетуде. Кеше біз «Корольдік клуб» президенттігі үшін сайлау аясындағы бапкерлік талқылаулар туралы хабарлаған болатынбыз. Енді қазіргі басшы Флорентино Перестің трансферлік нарықты дүр сілкіндіретін жаңа жоспары БАҚ назарында.

Бұған дейін Мадрид алыбының басшысы УЕФА Чемпиондар Лигасында тұрақты ойнап келе жатқан танымал топ-клуб өкілдерінің бірі үшін орасан зор қаражат — кемінде 150 миллион еуролық ресми ұсыныс жасайтынын жариялап, футбол әлемін дүрліктірді. Испанияның беделді әрі сенімді «As» басылымы таратқан соңғы мәліметтерге сәйкес, осы рекордтық деңгейдегі ұсыныс дайындалып жатқан үш негізгі үміткердің есімі белгілі болды.

Перестің нысанасындағы үш жұлдыз: «Мадрид» кімді таңдайды?

Інсайдерлердің айтуынша, «Реал» клубының трансферлік тізіміне Еуропа алаңдарында жарқырап жүрген мына талант иелері енген:

  • Витинья (ПСЖ): Париж клубының ойын стилін айқындайтын, алаң ортасында жоғары футболдық интеллектке ие португалиялық шебер жартылай қорғаушы.

  • Жоау Невеш (ПСЖ): Париж алыбының сапында әмбебап әрі сенімді ойынымен Еуропаның көптеген грандтарының назарын аударған тағы бір жас португалиялық жұлдыз.

  • Майкл Олисе («Бавария»): Мюнхендіктер құрамында қанат шабуылында шынайы креативтілік танытып жүрген, дриблинг пен жылдамдықтың шебері вингер.

Қызығы, Флорентино Перес осы өте қымбат ұсыныс дайындалып жатқан ойыншының француз ұлтына жатпайтынын ерекше атап өтті. Бұл үміткерлер тізімінен бірнеше нұсқаны автоматты түрде алып тастап, интриганы одан сайын күшейте түсуде.

Трансфер нысанасындағы футболшылардың қысқаша кестесі

Футболшы

Қазіргі клубы

Амплуасы (Алаңдағы рөлі)

Ықтимал трансфер құны

Витинья

ПСЖ

Орталық жартылай қорғаушы

150 миллион еуродан кем емес

Жоау Невеш

ПСЖ

Тірек / орталық жартылай қорғаушы

150 миллион еуродан кем емес

Майкл Олисе

«Бавария»

Қанат шабуылшысы (Вингер)

150 миллион еуродан кем емес

Дегенмен, мадридтіктер осы үштіктің қайсысы үшін тарихи рекордтық қаражатты жұмсауға шешім қабылдағаны әзірге құпия болып қалуда. Бірақ бір нәрсе анық: Флорентино Перес жазда «Сантьяго Бернабеуға» тағы бір супержұлдызды әкелуге қатты уәде берді.

Zamin шолуы: Перестің мұндай ірі қадамдары әдетте күтпеген жерден және тез жүзеге асады. Егер осы үш футболшының бірі «Реал» формасын кисе, Мадрид клубының келесі маусымдағы құрамы одан сайын қорқынышты көрініске ие болатыны сөзсіз.

«Корольдік клубтың» жазғы трансферлік бомбаларын, әлемдік футболдағы ең қымбат келісімдерді және сүйікті командаларыңыздың лагерінен алынған эксклюзивті інсайдтарды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!

Флорентино ПересРеал МадридВитиньяПСЖМайкл Олисе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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