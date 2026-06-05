«Арсенал» «Лестер Сити» вингерін сатып алуға жақын

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«Арсенал» «Лестер Сити» вингерін сатып алуға жақын

Лондондық «Арсенал» клубы Англия Премьер-лигасындағы қарсыластарын артта қалдырып, «Лестер Сити» командасының талантты жас жұлдызы Джереми Монгамен келісімшарт жасасу алдында тұр. «Зеңбірекшілер» 16 жастағы вингерді жазғы трансфер терезесіндегі негізгі мақсаттарының бірі ретінде қарастыруда. Клуб басшылығы құрамды елдегі үздік жас таланттарды қосу арқылы күшейтуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

The Times басылымының хабарлауынша, «Арсенал» Монга үшін күресте айқын көш бастап тұр. «Лестер Сити» командасының Чемпионшипте 23-орын алып, төменгі лигаға түсіп кетуі талантты футболшының команданы покину процесін жеделдетті. Джереми Монга 15 жас 271 күндік кезінде «Ньюкасл Юнайтед»-ке қарсы ойында дебют жасап, Англия Премьер-лигасы тарихындағы ең жас үшінші футболшыға айналған еді.

Сол кездегі бапкер Рууд ван Нистелрой жасөспірімнің әлеуетін жоғары бағалады: «Оның керемет қасиеттерін көруге болатын. Ол жылдам және фантастикалық таланты бар вингер. Джереми бұл минуттарға лайық еді және болашақта одан да көп жетістікке жетеді деп үміттенемін». Микель Артета да Англияның 19 жасқа дейінгі құрамасының мүшесі болған осы көп қырлы футболшының жанкүйері.

The Standard басылымының жазуынша, жас жұлдыздың трансферлік құны 10 миллионнан 15 миллион фунт стерлингке дейін бағалануда. Монга 10 шілдеде 17 жасқа толғанда «Лестер Сити»-мен кәсіби келісімшарт жасасуы тиіс, сондықтан «Арсенал» трансферді осы мерзімге дейін аяқтауға тырысуда. Бұл трансфер Лондон клубының шабуыл шебіндегі бәсекелестікті одан әрі күшейтеді деп күтілуде.

АрсеналЛестер СитиТрансферлерАнглия Премьер-лигасыДжереми Монга
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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