Анчелотти Бразилияның Әлем чемпионатындағы басты мақсатын ашты...
Футбол әлеміндегі ең күтілген және беделді жарыс — 2026 жылғы Әлем чемпионаты басталар қарсаңында ұлттық құрамалар лагерінен ыстық мәлімдемелер келе беруде. Бес дүркін әлем чемпионы атанған және әрбір мундиальға тек алтын медальдар үшін баратын Бразилия ұлттық құрамасы қазір жанкүйерлер назарында. «Пентакампеондардың» (Бразилия құрамасының лақап аты) тәжірибелі әрі дана бас бапкері Карло Анчелотти алдағы турнир алдында БАҚ өкілдерімен кездесіп, команданың мүмкіндіктері мен ішкі атмосфера туралы жан-жақты әңгімеледі.
Италиялық маманға қойылған «Бразилия биылғы мундиальда бас жүлдені жеңіп ала ала ма?» деген тікелей сұраққа ол ешқандай күмәнсіз, сенімді түрде жауап берді.
«Жоғары мақсаттар күшті мотивация береді»
Карло Анчелотти шәкірттерінің жүрегінде мақтаныш пен жеңіске деген зор сенімді оятудың басты міндет екенін атап өтті:
«Менің ойымша — иә, біз міндетті түрде жеңіске жетеміз. Мен футболшыларымның санасы мен жүрегінде ең жоғары күтуді қалыптастырғым келеді. Бұл өте маңызды. Себебі, мақсат пен күту неғұрлым жоғары болса, оған жету жолындағы құмарлық пен мотивация да соғұрлым қуатты болады».
Сондай-ақ, бапкер тек жұлдызды құрам немесе жеке шеберлік арқылы алысқа бара алмайтынын, табыстың кілті — берік команда бірлігінде екенін ерекше атап өтті. Оның пікірінше, кез келген жоғары талант иесі тек ұйымшыл әрі ынтымақты команданың бір бөлігіне айналғанда ғана алаңда өз ойынын толық көрсете алады.
Жеңіс формуласы: Менмендіктен бас тарту және қарапайымдылық
Анчелотти әлемдік тәжді қайтару үшін футболшылардан тек физикалық емес, сонымен қатар күшті психологиялық дайындық талап етілетінін түсіндірді.
Табыс факторлары
Бапкердің футболшыларға талабы
Командалық бірлік
Жеке шеберлікті біртұтас жүйеге біріктіру
Психологиялық тұрақтылық
Пайдакүнемдіктен бас тарту және қарапайым болу
Ортақ мақсат
Жеке амбицияларды команда мүддесі үшін құрбан ету
«Қазіргі таңда психология мәселесі бірінші орынға шығады. Біздің лагерьде футболшылар жеке мүдделерін ғана ойлайтын менмен болмауы тиіс. Алаңда да, одан тыс жерде де қарапайымдылықты сақтап, бәрі бір дене, бір жан болып, бір ғана ұлы мақсат жолында тоқтаусыз еңбек етіп, жалпы жеңіске өз үлесін қосуы шарт. Біз дәл қазір осы жүйе үстінде жұмыс істеп жатырмыз және мұны орындаймыз», — деді итальяндық маман.
Бразилияны топтық кезеңде кімдер күтіп тұр?
Еске сала кетейік, алдағы Әлем чемпионатының топтық кезеңінде Бразилия құрамасының қарсыластары салыстырмалы түрде жеңіл, бірақ өзіндік мінезі бар командалар.
Бразилия орналасқан топтың өкілдері:
Марокко — Соңғы жылдары үлкен прогреске жеткен, тактикалық тұрғыдан тәртіпті Африка алыбы.
Шотландия — Британдық қайсарлық пен жауынгерлік футбол стиліне сүйенетін өкіл.
Гаити — Топтың аутсайдері саналса да, тосын сыйлар жасауға тырысатын команда.
Әлем футболындағы мұндай үлкен мәлімдемелер Бразилияның биылғы чемпиондық жарысына қаншалықты салмақты қарайтынын көрсетеді. Карло Анчелотти өз тәжірибесімен самба елінің өкілдеріне тағы да алтын кубокты сыйлай ала ма — мұны жақын арада жасыл алаңдарда бірге бақылаймыз.
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