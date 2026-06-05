Бруну Фернандеш Португалияның Әлем чемпионатындағы басты мақсатын ашты
2026 жылғы футболдан Әлем чемпионатының басталуына санаулы күндер қалғанда, турнир қатысушылары арасындағы қызғылықты пікірталастар күшейе түсуде. Әсіресе, беделді жарыста алғаш рет бақ сынап жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасы орналасқан «К» тобындағы жағдай және қарсыластардың жоспарлары еліміздің футбол жанкүйерлері үшін өте қызықты. Кеше ғана Польша баспасөзі біздің құраманың мүмкіндіктерін жоғары бағалаған еді, енді міне, топтың бас фавориті – Португалия лагерінен жарқын мәлімдеме жасалды.
Португалия ұлттық құрамасының тәжірибелі жартылай қорғаушысы және қозғаушы күші Бруну Фернандеш алдағы әлемдік доданың алдында өз жоспарлары мен жоғары амбицияларымен бөлісті. Оның сөзінше, португалдар мұхиттың арғы бетіне тек бір ғана міндетпен – әлем чемпионы атағын жеңіп алу үшін аттанып отыр.
«Біздің басты күшіміз – команда бірлігінде»
Дарынды футболшы ұлттық формада алаңға шығу әр ойыншы үшін зор мәртебе әрі жауапкершілік екенін, ал командадағы ішкі атмосфера жоғары деңгейде екенін ерекше атап өтті:
«Әлем чемпионаты біз үшін әрқашан ерекше мәртебеге ие қасиетті турнир болып келді. Біз алаңда бүкіл халқымыз бен отанымызды қорғаймыз. Бұл әр футболшының карьерасындағы ең ұмытылмас әрі жарқын сәттер десек, артық айтқандық болмас. Бүгінгі таңда біздің ең басты әрі қуатты қаруымыз – команда бірлігі. Бұл жақсы байқалады және ұлттық құрамамызға басқалармен салыстырғанда үлкен артықшылық береді».
Бруну Фернандеш Португалия футболы тарихында бұрын-соңды болмаған тарихи жетістікке қол жеткізетін уақыт келгенін атап өтті. Оның пікірінше, команданың басты мақсаты – тек қана Әлем чемпионатының жеңімпазы атану. «Финалдық кезеңге жолдама алып, сол жерде кез келген күшті қарсыласқа қарсы бас жүлде үшін күресудің өзі ғажайып оқиға. Біз бұл шыңды әлі бағындырған жоқпыз. Бұл біз үшін шынайы арман. Мен, ең алдымен, Португалияның чемпион болғанын қалаймын және ол үшін барымды салуға дайынмын», – деп толықтырды жұлдызды футболшы.
«К» тобындағы жауынгер төрттік
Еске сала кетейік, алдағы әлем біріншілігінің топтық кезеңінде Португалия құрамасын айтарлықтай ciddi және қатты қарсылықтар күтіп тұр.
«К» тобының қатысушылары
Аймағы және турнирдегі мәртебесі
Португалия
Еуропа алыбы, топтың бас фавориті және кубокқа үміткер
Өзбекстан
Азия өкілі, тарихи дебютант және күтпеген сыйлықтар шебері
Колумбия
Оңтүстік Америка өкілі, техникалық және шабуылдаушы футбол мектебі
Конго ДР
Африка өкілі, физикалық күш пен мықты мінез иесі
Сараптама: Бруну Фернандештің бұл мәлімдемесі Португалияның турнирге қаншалықты жоғары мотивациямен келіп отырғанын көрсетеді. Дегенмен, біздің отандастарымыз да Фабио Каннавароның басшылығымен осы жұлдызды қарсыласқа қарсы лайықты тактика дайындап жатқаны анық. Португалия мен Өзбекстан арасындағы кездесу, сөзсіз, топтық кезеңнің ең қызықты ойындарының біріне айналады.
Әлем чемпионатының күнделігін, «К» тобындағы жағдайды, өкілдеріміздің дайындық процесін және халықаралық футбол жұлдыздарының ең соңғы эксклюзивті сұхбаттарын Zamin беттерінде бізбен бірге бақылап отырыңыз!
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