«Реал» шабуылшысы Италия А сериясының грандына айналуы мүмкін

·99·Спорт
«Реал» шабуылшысы Италия А сериясының грандына айналуы мүмкін

Мадридтің «Реал» клубында жоғары бәсекелестік салдарынан қосалқы құрамда қалып қойған талантты шабуылшы Гонсало Гарсия карьерасында күрт бұрылыс жасау алдында тұр. 22 жастағы испаниялық шабуылшының жазғы трансферлік терезеде «патшалық клубтан» кету ықтималдығы сағат сайын артып келеді.

Еуропаның танымал инсайдері Джанлука Ди Марцио таратқан соңғы мәліметтерге сүйенсек, мадридтіктердің тәрбиеленушісі карьерасын Италия А сериясында жалғастыру үшін тамаша мүмкіндікке ие болды.

Өткен маусымда нағыз сенсация жасап, өз тарихында тұңғыш рет УЕФА Чемпиондар лигасына жолдама алған «Комо» клубы шабуыл шебін дәл Гарсиямен күшейтуді мақсат етті. Испаниялық аңыз Сеск Фабрегас басқаратын команда жас талантты өз қатарына қосу арқылы Еуропада да лайықты өнер көрсеткісі келеді.

Өткен Ла Лига маусымында жас болғанына қарамастан, Гарсия «Реал» сапында 30 кездесуге қатысуға үлгерді. Бұл ойындарда жас жұлдыз қарсыластар қақпасын 6 рет дәл көздеп, 1 голдық пас берді.

Қазіргі уақытта беделді порталдар tarafından нарықтық құны 30 миллион еуроға бағаланып отырған футболшының Италияға ауысуы, оның карьерасында жаңа әрі жарқын бет ашары сөзсіз. Бұл трансфердің жақын арада ресми түрде шешілуі күтілуде.

Гонсало ГарсияРеал МадридКомоСерия АУЕФА Чемпиондар Лигасы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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