«Бавариядағы» дағдарыс: Кеннет Айххорнның трансфері басшылықты екіге бөлді
Мюнхеннің «Бавария» клубының басшылығы арасында 16 жастағы талантты футболшы Кеннет Айххорнның трансфері бойынша ciddi келіспеушілік туындады. Bild басылымының «Bayern-Insider» подкастында хабарланғандай, клубтың спорт департаменті мен бақылау кеңесі жас талантқа жұмсалатын қаражат мәселесінде ортақ шешімге келе алмай отыр. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Мәліметтерге сүйенсек, «Баварияның» спорт директоры Макс Эберль мен Кристоф Фройнд осы жартылай қорғаушыны Мюнхенге әкелу үшін үлкен күш жұмсаған. Тіпті Чемпиондар лигасының жартылай финалы аясындағы «Пари Сен-Жерменмен» ойын алдында Айххорнмен арнайы кездесу ұйымдастырылған. Командалың жаңа бас бапкері Винсент Компани де футболшымен сағаттап сөйлесіп, оны өз жобасына тартуға тырысқан.
Алайда, «Баварияның» бақылау кеңесі трансфердің жалпы қаржылық пакетін тым қымбат деп санайды. Футболшының агенттерінің 10-11 миллион евро көлемінде қол қою бонусын (signing-on fee) талап етуі басшылықтың қарсылығына себеп болды. Спорт департаменті инвестиция салуды қолдаса да, жоғарғы кеңес қаражат бөлуден бас тартты.
Қазіргі уақытта Зебенер-штрасседегі штаб-пәтердегі жағдай тұйыққа тірелді. Агенттердің пікірінше, футболшының нарықтық құны 20 миллион евроға тең және мұндай талант үшін төленетін бонустар табиғи жағдай. Бірақ «Бавария» басшылығы 16 жастағы ойыншы үшін мұндай үлкен тәуекелге барғысы келмейді.
Мюнхендіктер жарыстан шығып қалуы мүмкін кезде, «Боруссия» Дортмунд, «Байер» Леверкузен және «Ливерпуль» сияқты клубтар жағдайды мұқият бақылап отыр. Егер «Бавария» түпкілікті шешім қабылдамаса, бұл командалар Кеннет Айххорнды өз қатарларына қосуға дайын.
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