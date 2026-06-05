Жорди Альба: «Барлық карьерам үшін Унаи Эмериге алғыс айтамын»

·56·Спорт
Жорди Альба: «Барлық карьерам үшін Унаи Эмериге алғыс айтамын»

«Барселона» және Испания құрамасының бұрынғы жұлдызы Жорди Альба карьерасындағы жетістіктері үшін «Астон Вилланың» бас бапкері Унаи Эмериге қарыздар екенін мойындады. Мәселе мынада, Эмери «Валенсияда» жұмыс істеген жылдары Альбаны қанат шабуылшысынан сол қанат қорғаушысына айналдырған болатын. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Жорди Альбаның айтуынша, алғашында ол бұл өзгеріске қарсылық танытқан, бірақ уақыт өте келе бұл шешімнің оның әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналуына негіз болғанын түсінген. «Маған 20 жаста еді және Эмери мені негізгі құрамға шақырды. «Вердермен» Еуропа лигасы ойынында бір ойыншымыз аз қалды да, бапкер мені қорғанысқа шығарды. Сол кезде сол позицияда не істеу керектігін білмедім», – деп еске алады футболшы.

Альба жастық шақтағы қателіктерін мойындап, Эмеридің табандылығы оның болашағын айқындап бергенін атап өтті. «Алғашында мұны жақсы қабылдамадым, бірақ Эмеридің барлық карьерам үшін маған үлкен жақсылық жасап жатқанын білмедім. Егер сол өзгеріс болмағанда, мен мұндай деңгейге жете алмас едім. Ол әлемдегі ең үздік бапкерлердің бірі», – деп толықтырды ол.

Осы тактикалық өзгерістен кейін Жорди Альба 2012 жылы «Барселонаға» ауысып, «Камп Ноуда» 11 маусым бойы керемет ойын көрсетті. Каталониялықтар сапында 450-ден астам ойынға шығып, алты рет Испания чемпионы атанды.

Қазіргі уақытта «Астон Вилланы» басқарып отырған Унаи Эмери футболшыларды ашу қабілетімен таныла беруде. Өткен маусымда ол бирмингемдік клубпен сәтті жұмыс істеп, Еуропаның ең мықты мамандарының бірі екенін тағы да дәлелдеді.

Жорди АльбаУнаи ЭмериБарселонаВаленсияАстон Вилла
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...Кеше, 16:35Перес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынПерес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынКеше, 16:25
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi