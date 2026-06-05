Жорди Альба: «Барлық карьерам үшін Унаи Эмериге алғыс айтамын»
«Барселона» және Испания құрамасының бұрынғы жұлдызы Жорди Альба карьерасындағы жетістіктері үшін «Астон Вилланың» бас бапкері Унаи Эмериге қарыздар екенін мойындады. Мәселе мынада, Эмери «Валенсияда» жұмыс істеген жылдары Альбаны қанат шабуылшысынан сол қанат қорғаушысына айналдырған болатын. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Жорди Альбаның айтуынша, алғашында ол бұл өзгеріске қарсылық танытқан, бірақ уақыт өте келе бұл шешімнің оның әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналуына негіз болғанын түсінген. «Маған 20 жаста еді және Эмери мені негізгі құрамға шақырды. «Вердермен» Еуропа лигасы ойынында бір ойыншымыз аз қалды да, бапкер мені қорғанысқа шығарды. Сол кезде сол позицияда не істеу керектігін білмедім», – деп еске алады футболшы.
Альба жастық шақтағы қателіктерін мойындап, Эмеридің табандылығы оның болашағын айқындап бергенін атап өтті. «Алғашында мұны жақсы қабылдамадым, бірақ Эмеридің барлық карьерам үшін маған үлкен жақсылық жасап жатқанын білмедім. Егер сол өзгеріс болмағанда, мен мұндай деңгейге жете алмас едім. Ол әлемдегі ең үздік бапкерлердің бірі», – деп толықтырды ол.
Осы тактикалық өзгерістен кейін Жорди Альба 2012 жылы «Барселонаға» ауысып, «Камп Ноуда» 11 маусым бойы керемет ойын көрсетті. Каталониялықтар сапында 450-ден астам ойынға шығып, алты рет Испания чемпионы атанды.
Қазіргі уақытта «Астон Вилланы» басқарып отырған Унаи Эмери футболшыларды ашу қабілетімен таныла беруде. Өткен маусымда ол бирмингемдік клубпен сәтті жұмыс істеп, Еуропаның ең мықты мамандарының бірі екенін тағы да дәлелдеді.
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