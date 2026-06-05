«Барселона» қымбат қорғаушысын жазғы трансферге қоюды жоспарлап отыр
Испания Ла Лигасында қатарынан екінші рет теңдессіз чемпион атанып, титулды ешкімге бермеген Каталонияның «Барселона» клубының құрамында елеулі өзгерістер болады деп күтілуде. «Көк-қызылдар» жақындап келе жатқан жазғы трансферлік терезе алдында құрамындағы ең тәжірибелі әрі танымал қорғаушыларының бірімен қоштасуға жақын.
Белгілі спорт инсайдері Карлос Монфорт әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында хабарлағандай, Каталония алыбының басшылығы француздық шебер қорғаушы Жюль Кундені сату нұсқаларын белсенді түрде қарастыруда.
Ажырасудың себебі не?
Клуб басшылығы мен бапкерлер штабы француздық легионердің өткен маусымдағы ойын деңгейі мен тұрақтылығына толық қанағаттанбады. «Барселона» басшылары Кунденің трансферінен жақсы қаражат тауып, түскен қаражат есебінен команданың қорғаныс шебін одан әрі күшейте алатын жаңа есімдерді тартуды мақсат етті.
Сонда, Жюль Кунденің бүгінгі жағдайы мен көрсеткіштері қандай? Төмендегі кесте арқылы футболшының трансферлік нарықтағы орнымен таныса аласыз:
Футболшының жасы
Клубтағы өнер көрсету мерзімі
Келісімшарт мерзімі
Трансферлік құны
27 жас
2022 жылғы жаздан бастап
2030 жылғы маусымға дейін
65 миллион еуро
Англия клубтарының назарында
Жюль Кунденің Каталония клубымен қолданыстағы еңбек келісімшарты ұзақ мерзімді — 2030 жылдың жазына дейін болғанымен, оның болашағы Испаниямен байланысты болмауы мүмкін. Қазіргі уақытта Англия Премьер-лигасының (АПЛ) бірнеше бай әрі ірі клубтары француздық қорғаушыны өз қатарына қосуға қызығушылық танытуда.
Беделді порталдар бойынша нарықтық құны 65 миллион еуро Осындай бағаға бағаланған футболшының трансфері жазғы ең шулы оқиғалардың біріне айналуы күтілуде.
Zamin пікірі: Қатарынан екі рет Испания чемпионы атанған команда үшін құрамды жаңарту — халықаралық аренада, әсіресе Чемпиондар лигасында жеңіске жету үшін маңызды фактор болып табылады. Кунденің сатылуы «Барселонаға» қаржылық фейр-плей ережелерін сақтауға және жаңа жұлдыздарды сатып алуға кең жол ашатыны сөзсіз.
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