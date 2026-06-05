«Барселона» әйелдер командасындағы үлкен өзгерістер және Испания құрамасының болашағы
Испания құрамасының Англияға қарсы маңызды Әлем чемпионаты іріктеу ойынына арналған тізіміне көз жүгіртсеңіз, бір клубтың басымдығын байқайсыз: «Барселона». Сония Бермудес таңдаған 25 футболшының 11-і дәл осы Каталония клубының намысын қорғайды. Дегенмен, бұл жазда «Барселона» құрамында үлкен өзгерістер болуы күтілуде. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Өткен айда Пере Ромеудың шәкірттері Чемпиондар лигасының финалында «Лионды» 4:0 есебімен ұтып, маусымды төрт трофеймен аяқтағаннан кейін, үш негізгі ойыншының кететіні жарияланды. Екі дүркін «Алтын доп» иегері Алексия Путельяс 14 жылдық карьерасынан соң команданы покидает. Сондай-ақ, қорғаныс шеберлері Она Батлье және Мапи Леон да жаңа шақыруларға бет бұруда. Финалда дубль жасаған Сальма Парральуэло да олардың ізін басуы мүмкін.
«Барселона» бұрын да мұндай жағдайларға тап болған. Өткен жазда қаржылық шектеулер мен әлсіз трансферлік терезеден кейін команданың Еуропадағы мүмкіндіктері күмән тудырған еді. Бірақ олар лайықты жауап қайтарып, төртінші рет Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Бұл жолғы жағдай сәл басқаша, себебі кетіп бара жатқан футболшылар — Путельяс, Леон және Батлье — әлемдік деңгейдегі жұлдыздар.
Каталондықтар үшін бұл үлкен олқылықты толтыратын кез келді. Клуб жылдар бойы «Ла Масия» академиясы немесе ақылды трансферлер арқылы құрамды жаңартып келді. Ерлер командасының Энтони Гордонға 69 миллион фунт жұмсауы қаржылық жағдайдың жақсарғанын білдіруі мүмкін. Бұл әйелдер командасына да жаңа жұлдыздарды тартуға мүмкіндік береді.
Бұл трансферлер тек клубқа ғана емес, Испания құрамасының 2027 жылғы Әлем чемпионатындағы титулын қорғау миссиясына да тікелей әсер етеді. «Барселона» өз көшбасшыларынан айырылып жатқанда, жаңа буын өкілдері бұл жауапкершілікті мойнына алуға дайын болуы шарт.
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