Флорентино Перес «Реал Мадрид» үшін 150 миллион еуролық трансферді жариялады
«Реал Мадрид» президенті Флорентино Перес клубтың трансферлік жоспарлары туралы күтпеген мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, келесі аптада Мадрид клубы 150 миллион еуролық жаңа жұлдыздың трансферін ресми түрде жариялайды. Сонымен бірге, Перес көпшілік күткен Эрлинг Холанд немесе Гарри Кейн кандидатураларынан бас тартты. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
Президент Horizonte бағдарламасындағы сөзі кезінде клубтың қаржылық жағдайы тұрақты екенін атап өтті. Оның айтуынша, сейсенбі күні Чемпиондар лигасы деңгейіндегі топ-клубқа үлкен ұсыныс жасалады. Бұл трансфер «Реал Мадрид» тарихындағы ең қымбат сатып алу болуы күтілуде.
Перес трансферлер туралы сөйлей отырып, Жозе Моуринью, Ибраһима Конате және Дензел Думфрис сияқты есімдерді атап өтті, бірақ негізгі назар 150 миллион еуролық құпия ойыншыға аударылды. Бұл мәлімдемелер клубтағы президенттік жарыс және қарсылас Энрике Рикельме тарапынан көрсетіліп жатқан қысым аясында жаңғырықты.
Қарсыласы Эрлинг Холандты әкелуге уәде беріп жатқан кезде, Перес клубтың Forbes нұсқасы бойынша 10 миллиард еуроға бағаланатынын еске салды. Оның сөзінше, «Реал Мадрид» қазіргі уақытта әлемдегі ең қымбат және қаржылық жағынан ең қуатты клуб болып саналады.
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