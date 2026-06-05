Флорентино Перес «Реал Мадрид» үшін 150 миллион еуролық трансферді жариялады

·283·Спорт
Флорентино Перес «Реал Мадрид» үшін 150 миллион еуролық трансферді жариялады

«Реал Мадрид» президенті Флорентино Перес клубтың трансферлік жоспарлары туралы күтпеген мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, келесі аптада Мадрид клубы 150 миллион еуролық жаңа жұлдыздың трансферін ресми түрде жариялайды. Сонымен бірге, Перес көпшілік күткен Эрлинг Холанд немесе Гарри Кейн кандидатураларынан бас тартты. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Президент Horizonte бағдарламасындағы сөзі кезінде клубтың қаржылық жағдайы тұрақты екенін атап өтті. Оның айтуынша, сейсенбі күні Чемпиондар лигасы деңгейіндегі топ-клубқа үлкен ұсыныс жасалады. Бұл трансфер «Реал Мадрид» тарихындағы ең қымбат сатып алу болуы күтілуде.

Перес трансферлер туралы сөйлей отырып, Жозе Моуринью, Ибраһима Конате және Дензел Думфрис сияқты есімдерді атап өтті, бірақ негізгі назар 150 миллион еуролық құпия ойыншыға аударылды. Бұл мәлімдемелер клубтағы президенттік жарыс және қарсылас Энрике Рикельме тарапынан көрсетіліп жатқан қысым аясында жаңғырықты.

Қарсыласы Эрлинг Холандты әкелуге уәде беріп жатқан кезде, Перес клубтың Forbes нұсқасы бойынша 10 миллиард еуроға бағаланатынын еске салды. Оның сөзінше, «Реал Мадрид» қазіргі уақытта әлемдегі ең қымбат және қаржылық жағынан ең қуатты клуб болып саналады.

Реал МадридФлорентино ПересТрансферФутболЧемпиондар Лигасы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...Кеше, 16:35Перес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынПерес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынКеше, 16:25
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi