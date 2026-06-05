Омар Беррада «Манчестер Юнайтедтің» басты мақсатын жариялады

·262·Спорт
Омар Беррада «Манчестер Юнайтедтің» басты мақсатын жариялады

Англия футболындағы ең көп миллиондық жанкүйерлер армиясы бар «Манчестер Юнайтед» клубының басшылығы болашақ үшін үлкен әрі батыл жоспарлар құруда. Клубтың бас директоры Омар Беррада «қызыл шайтандардың» жақын арада қайтадан Туманды Альбионның ең қуатты командасына айналып, Англия Премьер-лигасының (АПЛ) төріне оралатынына сенім білдірді.

Беррада танымал «Inside Man Utd» бағдарламасына берген эксклюзивті сұхбатында команданың ішкі атмосферасы, өсу қарқыны және жақын жылдардағы чемпиондық амбициялары туралы айтты.

«Біздің мақсатымыз — жақын жылдары АПЛ тағын қайтару»

Клуб бас директорының айтуынша, манчестерліктер чемпиондық үшін күресуге толық дайын және бұл ұзақ күткен оқиға жақын болашақта міндетті түрде орын алады. Ол команданың бүгінгі жағдайын былай бағалады:

«Келесі маусымда-ақ АПЛ чемпиондығын жеңіп алу үшін бар күшімізді саламыз. Егер сол кезде бұған қол жеткізе алмасақ, келесі жылы мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Менің ойымша, қазіргі уақытта командамыз өте жақсы және тұрақты күйде қалыптасты. Өткен маусымда футболшыларымыз алаңда айтарлықтай оң прогресс пен үлкен жетістіктер көрсете алды. Біз дәл осы дұрыс бағытта дамуға табандылықпен жалғастырамыз».

Омар Беррада тек алаңдағы нәтижелермен шектелмей, клубтың жалпы инфрақұрылымын кешенді түрде жақсарту бас жоспарда екенін қосты. Инвестиция ағыны тек трансферлерге ғана емес, басқа салаларға да бағытталады.

Алаңнан тыс стратегиялық міндеттер

Команда басшылығы «Манчестер Юнайтед» брендін қаржылық және коммерциялық тұрғыдан жаңа деңгейге шығаруды мақсат етті. Төмендегі кестеде клубтың алаңнан тыс негізгі басымдықтары көрсетілген:

Стратегиялық бағыт

Күтілетін негізгі нәтиже

Қаржылық саясат

Клубтың экономикалық тұрақтылығы мен беріктігін қамтамасыз ету

Коммерциялық инновациялар

Жаңа заманауи жобаларды енгізу, табысты арттыру

Инфрақұрылым

Клуб қызметінің барлық салаларына белсенді инвестиция салу

Көрсеткіштер өсуде

Еске сала кетейік, «Манчестер Юнайтед» командасы үшін өткен 2025/2026 жылғы маусым өте сәтті өтті. Қызғылықты әрі қарқынды өткен матчтар қорытындысы бойынша, «қызыл шайтандар» АПЛ турнир кестесінде құрметті үшінші орынды иеленіп, УЕФА Чемпиондар лигасына жолдама алды. Бұл нәтиже клубтың дұрыс жолда екенін және чемпиондық іргетасының нығайып келе жатқанын дәлелдейді.

Редакция пікірі: Омар Берраданың осыншалықты шешімді сөйлеуі жанкүйерлерде үлкен үміт оятады. АПЛ-де үшінші орынға көтерілу — бұл тек бастамасы ғана еді. Клубтың қаржылық қуаты мен алаңдағы жігері біріксе, жақын жылдары «Олд Траффордқа» үлкен жеңістердің оралатыны сөзсіз.

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Омар БеррадаМанчестер ЮнайтедАғылшын Премьер-лигасыТұманды АльбионInside Man Utd
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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