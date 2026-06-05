Флорентино Перес «Реалды» дағдарыстан қалай құтқарғаны туралы айтты
Әлемдік футболдың ең табысты және ықпалды басшыларының бірі, Мадридтің «Реал» клубының президенті Флорентино Перес өз басқаруы кезеңінде команда қол жеткізген зор жетістіктер мен қаржылық өсу туралы тоқталды. Тәжірибелі функционер клубты қабылдап алған алғашқы жылдардағы ауыр жағдай мен бүгінгі күнгі жаһандық табысты өзара салыстырды.
«Madrid Zone» басылымының хабарлауынша, Перес Мадрид клубын қаржылық дағдарыс шегінен планетаның ең қымбат спорттық брендіне қалай айналдырғанын мақтанышпен тілге тиек етті.
Ауыр өткеннен миллиардтаған еуролық құнға дейін
Танымал испандық басшы «патшалық клубтың» тізгінін ұстаған алғашқы кезде жағдайдың мүлдем басқаша болғанын жасырмады. Ол клубтың қаржылық тарихы мен бүгінгі мәртебесін былай сипаттады:
«Мен 2000 жылы алғаш рет „Реал Мадрид“ президенттігіне сайланған кезде, команда өте ауыр қаржылық жағдайда болды, тіпті футболшыларға жалақы төлеуге қаражат табылмады. Дұрыс жүргізілген реформалар мен стратегиялық жоспарлардың арқасында жағдай толығымен өзгерді. Бүгінгі таңда „Реалдың“ жалпы нарықтық құны нақты 10 миллиард еуро деп бағалануда».
Атап өту керек, Флорентино Перестің Мадрид алыбындағы басқару қызметі екі кезеңге бөлінеді. Ол алғаш рет 2000–2006 жылдары клубты басқарса, 2009 жылы қайтадан осы лауазымға оралды және қазіргі күнге дейін команда тізгінін ешкімге бермей келеді.
Президенттік сайлау және жас қарсыласпен текетірес
Мадрид клубының өмірінде осы күндері тек алаңдағы бәсекелер ғана емес, басшылық деңгейінде де ең қызған кезең байқалуда. Биылғы жылдың 7 маусым күні «Реал» клубында ресми президенттік сайлау өтеді.
Осы сайлауда қазіргі басшының мүмкіндіктері мен оның басты қарсыласы туралы ақпарат төмендегідей:
Үміткерлер
Жас айырмашылығы
Клубтағы мәртебесі
Басты артықшылығы
Флорентино Перес
Тәжірибелі көшбасшы
Қазіргі президент
Бай тәжірибе және 10 млрд еуролық бренд
Энрике Рикельме
Перестен 42 жас кіші
Жалғыз ресми қарсылас
Жастық жігер және жаңаша көзқарас
Болашақ сайлауда Переске жалғыз қарсылас ретінде шығып отырған кәсіпкер Энрике Рикельме қазіргі президенттен нақ 42 жас кіші болғанына қарамастан, серьезді бәсеке ұсынып отыр. Дегенмен, Перестің клуб тарихында қалдырған зор ізі мен қаржылық тұрақтылық кепілдігі оны әлі де негізгі фаворит ретінде көрсетуде.
Аяқасты шолу: Флорентино Перес қазіргі футболда тек трансферлер патшасы ғана емес, сонымен бірге ірі экономист ретінде де танылды. «Галактикос» жобасынан бастап жаңартылған салтанатты «Сантьяго Бернабеу» стадионына дейінгі жол Мадрид клубын жеңілмес күшке айналдырды. 7 маусымдағы сайлау нәтижесі клубтың келесі онжылдықтағы тағдырын айқындайтыны сөзсіз.
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