Antony Manchester United-тағы қиындықтар мен Криштиану Роналду кеңесі туралы
Бразилиялық қанат ойыншысы Antony "Manchester United"-тағы мансабы, Криштиану Роналдумен қарым-қатынасы және Эрик тен Хагтың трансфердегі рөлі туралы ашық айтты. Футболшы Англия Премьер-лигасындағы қысым мен мансабын Испанияда жалғастыру шешімінің себептерін түсіндірді. Бұл туралы Goal.com хабар лайды.
Antony-нің сөзінше, Эрик тен Хаг оның 2022 жылы "Олд Траффордқа" ауысуына көндіруде негізгі рөл атқарған. "Аякста" бірге жұмыс істеген бапкер футболшымен тұрақты байланыста болып, өз жобасына қосылуға шақырған. Дегенмен, үлкен трансфер сомасы мен жоғары күтулер футболшының ойынына әсер етпей қоймады.
Қанат ойыншысы команданың бұрынғы жұлдызы Криштиану Роналду туралы да жылы пікір білдірді. "Роналду – керемет адам, өте көңілді және сыпайы. Ол маған: 'Қарныңда көбелектерді сезінуді доғарсаң, сақ болуың керек', деп кеңес берген еді. "Арсеналға" қарсы дебютімнің алдында ол мені тыныштандырып, допқа алғашқы тиісулерді сабырлы жасауды айтты", – деп еске алады Antony.
Англия баспасөзінің қысымы туралы айта келе, Antony кейде өзіне деген сенімді жоғалтқанын мойындады. Оның айтуынша, Ұлыбританиядағы ауыр атмосфера мен сындар оны Испанияға кетуге мәжбүрлеген. Қазір ол Испания чемпионатында өзін бақытты сезінеді және өткен маусымда барлық жарыстарда 14 гол соғып, 10 нәтижелі пас берді.
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