Antony Manchester United-тағы қиындықтар мен Криштиану Роналду кеңесі туралы

·214·Спорт
Antony Manchester United-тағы қиындықтар мен Криштиану Роналду кеңесі туралы

Бразилиялық қанат ойыншысы Antony "Manchester United"-тағы мансабы, Криштиану Роналдумен қарым-қатынасы және Эрик тен Хагтың трансфердегі рөлі туралы ашық айтты. Футболшы Англия Премьер-лигасындағы қысым мен мансабын Испанияда жалғастыру шешімінің себептерін түсіндірді. Бұл туралы Goal.com хабар лайды.

Antony-нің сөзінше, Эрик тен Хаг оның 2022 жылы "Олд Траффордқа" ауысуына көндіруде негізгі рөл атқарған. "Аякста" бірге жұмыс істеген бапкер футболшымен тұрақты байланыста болып, өз жобасына қосылуға шақырған. Дегенмен, үлкен трансфер сомасы мен жоғары күтулер футболшының ойынына әсер етпей қоймады.

Қанат ойыншысы команданың бұрынғы жұлдызы Криштиану Роналду туралы да жылы пікір білдірді. "Роналду – керемет адам, өте көңілді және сыпайы. Ол маған: 'Қарныңда көбелектерді сезінуді доғарсаң, сақ болуың керек', деп кеңес берген еді. "Арсеналға" қарсы дебютімнің алдында ол мені тыныштандырып, допқа алғашқы тиісулерді сабырлы жасауды айтты", – деп еске алады Antony.

Англия баспасөзінің қысымы туралы айта келе, Antony кейде өзіне деген сенімді жоғалтқанын мойындады. Оның айтуынша, Ұлыбританиядағы ауыр атмосфера мен сындар оны Испанияға кетуге мәжбүрлеген. Қазір ол Испания чемпионатында өзін бақытты сезінеді және өткен маусымда барлық жарыстарда 14 гол соғып, 10 нәтижелі пас берді.

Manchester UnitedAntonyCristiano RonaldoErik ten HagФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...Кеше, 16:35Перес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынПерес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынКеше, 16:25
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi