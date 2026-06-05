Рубен Диаш Португалияның әлем чемпионатындағы арманы туралы айтты

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Рубен Диаш Португалияның әлем чемпионатындағы арманы туралы айтты

Португалия құрамасының қорғаушысы Рубен Диаш 2026 жылғы Әлем чемпионаты алдында команда ішіндегі көңіл-күй, мақсаттар және жауапкершілік туралы өз ойларымен бөлісті. «Манчестер Ситиде» ойнайтын тәжірибелі футболшы Португалия құрамасының турнирге үлкен сеніммен және ciddi мақсатпен дайындалып жатқанын атап өтті.

Диаштың сөзінше, Португалия құрамасындағы көңіл-күй жай ғана сеніммен шектелмейді. Ол бұл жағдайды жетістікке деген күшті ұмтылыс, әр ойында өзін дәлелдеу және үлкен мақсатқа қадам-қадаммен жылжу ниеті ретінде бағалады.

«Бұл жай ғана сенім емес, жетістікке ұмтылыс екенін сезініп отырмын. Біз жерге мықтап тұрмыз. Бұл қаншалықты қиын екенін және оның үшін қанша жұмыс істеу керектігін білеміз», — деді Рубен Диаш.

Бұл сөздер Португалия құрамасында үлкен армандар бар екенін, бірақ футболшылардың аспанда ұшып жүрмегенін көрсетеді. Диаш команданың өз күшін жақсы білетінін, сонымен бірге Әлем чемпионатында жеңіске жету үшін тек атаулар мен жұлдыздардың жеткіліксіз екенін де жақсы түсінетінін айтуда.

Соңғы жылдары Португалия әлем футболындағы ең күшті құрамға ие командалардың қатарында аталады. Ұлттық құрамада тәжірибелі футболшылар, Еуропаның топ-клубтарында ойнайтын жұлдыздар және жас таланттар үйлесім тапқан. Алайда Әлем чемпионаты сияқты алып турнирде әр қарсыласқа қарсы максималды дайындық талап етіледі.

Рубен Диаш дәл осы аспектіге назар аударды. Оның пікірінше, сенім әр ойын, әр қадам, әр қиындық және әр бәсеке арқылы қалыптасуы керек. Яғни команда турнир алдында даурыққан сөздермен емес, алаңдағы еңбек пен нәтижелер арқылы өзін күшті сезінуі тиіс.

«Сенім сезімі бәсеке, әр ойыннан, қадамнан, қиындықтан кейінгі сенім түйсігімен бірге өсіп отыруы керек. Сондықтан біз бұл мәселеде қарапайымбыз, бірақ бұрынғыдан да амбициялымыз», — деп Диаштың сөзін келтіреді ФИФА-ның ресми сайты.

Бұл ой Португалияның әлем чемпионатына қандай рухта барып жатқанын ашады: қарапайымдылық бар, бірақ мақсат өте үлкен. Диаштың «біз қарапайымбыз, бірақ бұрынғыдан да амбициялымыз» деген сөздері команданың өзін фавориттердің бірі санайтынын, бірақ бұл мәртебені іс жүзінде дәлелдеу қажеттігін де білдіреді.

Әлем чемпионатында Португалия үшін топтық кезең де оңай болмайды. Еске сала кетейік, португалдар Өзбекстан, Колумбия және Конго Демократиялық Республикасымен бір топқа түсті. Бұл төрттікте әр команданың өзіндік стилі мен қауіпті тұстары бар.

Өзбекстан ұлттық құрамасы тұңғыш рет Әлем чемпионатына қатысады. Бұл біздің өкілдеріміз үшін тарихи оқиға болғанымен, команда тек қатысу үшін емес, лайықты ойын көрсету үшін алаңға шығады. Абдуқодир Хусанов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев сияқты футболшылармен Өзбекстан қарсыластарға оңай мүмкіндік бермеуі мүмкін.

Колумбия техникалық жағынан күшті, жылдам және шабуылда қауіпті команда саналады. Оңтүстік Америка футболына тән физикалық күш, доппен жұмыс істеу және жеке шеберлік бұл құраманы кез келген қарсылас үшін ыңғайсыз етеді.

Конго ДР де Африка футболына тән күш, жылдамдық және күресқабілеттілікпен ерекшеленеді. Мұндай командаларға қарсы ойындарда алаңдағы әр жекпе-жек, екінші доптар және стандартты жағдайлар үлкен маңызға ие.

Осы мағынада, Рубен Диаштың қарапайымдылық туралы сөздері бекер емес. Португалия құрамы күшті болуы мүмкін, бірақ Әлем чемпионатында нәтижені атаулар емес, әр ойындағы дайындық және мінез шешеді. Ірі турнирлерде ең күштілер де бір сәттік қателіктен кейін қиын жағдайға тап болуы мүмкін.

Португалия үшін Диаш сияқты тәжірибелі қорғаушылардың рөлі өте маңызды болады. Ол қорғаныс шебінде тек доп үшін күресіп қана қоймай, команданың психологиялық тұрақтылығын да ұстап тұрады. Мұндай футболшылар ірі турнирлерде алаңдағы көшбасшыға айналады.

Қазір Португалия 2026 жылғы ӘЧ-ға үлкен арманмен дайындалуда. Рубен Диаш айтқандай, бұл арман сенім, еңбек, бәсеке және қиындықтар арқылы нығаюы керек. Команда қарапайым болуға тырысуда, бірақ мақсат айқын — әлем чемпионатында ең жоғары нәтиже үшін күресу.

Өзбекстан жанкүйерлері үшін Диаштың бұл сөздері тағы бір маңызды сигнал: топтағы бас фаворит те қарсыластарға жоғарыдан қарамайды. Демек, алаңда шынайы күрес болады. Әлем чемпионатының қызығы да осында — қағаз жүзінде фавориттер бар, бірақ тарихты бәрібір алаңда ойнағандар жазады.

Рубен ДиашПортугалияМанчестер СитиӘлем чемпионаты-2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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