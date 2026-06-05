Куман Дензел Думфристің «Реал Мадридке» ауысуына қатысты пікір білдірді
Еуропа футболында жазғы трансферлік терезе қызу кезеңге қадам басқанымен, алып клубтар қатысатын шулы келісімдер БАҚ назарында. Бұл жолғы интрига орталығында Мадридтің «Реал» клубы жүзеге асырып жатқан ірі жаңа сатып алу тұр. Нидерланды ұлттық құрамасының бас бапкері Роналд Куман журналистермен өткен әңгімеде «Интер» клубынан Мадрид алыбының сапына ауысу алдында тұрған шәкірті Дензел Думфристің трансфері туралы өз ойын ашық айтты.
Испанияның беделді «As» басылымына берген қысқаша сұхбатында тәжірибелі маман келісімнің қазіргі жағдайына тоқтала келе, трансферлік процестер толық аяқталғаны немесе аяқталмағаны туралы нақты ақпараты жоқ екенін мәлімдеді.
«Ол «Реалға» лайық, бірақ мен оны «Барсада» көргім келер еді»
Роналд Куман шәкіртінің шеберлігіне жоғары баға беріп, оның осындай алып клубтардың назарына іліккеніне қуанышты екенін жасырмады. Сонымен бірге, ол жүрегіндегі қызықты бір тілегін де жеткізді:
«Егер футбол әлемінде осындай ауқымды трансферлер мен мойындауға кімде-кім шын жүректен лайық болса, ол сөзсіз Дензел. Ол еңбегімен оған лайық. Бірақ жасырмаймын, жеке басым оның Мадридке емес, Каталонияның «Барселона» клубына ауысуын көбірек қалап, соған қуанар едім».
Бапкердің бұлай пікір білдіруі тегін емес. Өйткені Роналд Куман бір кездері, яғни 2020 жылдан 2021 жылға дейін «көк-қызғылт сарылардың» тізгінін ұстаған және бұл клуб оған ыстық. Дегенмен, футбол шындығы басқаша өрбіді — нидерландылық жұлдыз «Корольдік клубтың» формасын киюге өте жақын.
Трансфердің экономикалық кестесі
Мадридтіктер қорғаныстың оң қанатын нығайту мақсатында Милан клубымен дерлік келісімге келді. Болашақ трансфердің негізгі көрсеткіштері төмендегідей:
Футболшының жасы
Қазіргі клубы
Болашақ клубы
Ықтимал трансфер құны
30 жас
«Интер» (Милан)
«Реал» (Мадрид)
Шамамен 25 миллион еуро
Zamin шолуы: «Реал Мадрид» басшылығының тәжірибелі әрі денесі мықты Дензел Думфрис үшін 25 миллион еуро бөлгені қаншалықты дұрыс қадам екенін келесі маусым көрсетеді. Куманның «Барселона» туралы армандары Мадрид клубы бұл жарыста жеңіске жеткендіктен, әдемі естелік болып қалатын сияқты.
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