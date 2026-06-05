Реал Мадрид Витинья үшін 150 миллион еуро жұмсауға дайын

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Реал Мадрид Витинья үшін 150 миллион еуро жұмсауға дайын

Реал Мадрид президенті Флорентино Перес клубтағы кезекті сайлау алдында Пари Сен-Жермен жартылай қорғаушысы Витиньяның трансфері бойынша ірі келісім жасасуды жоспарлап отыр. Португалиялық жұлдыз команданың жаңа жобасы үшін негізгі үміткер ретінде қарастырылуда. Бұл трансферде танымал агент Жорже Мендештің ықпалы шешуші фактор болмақ. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Cadena SER басылымының хабарлауынша, Флорентино Перес жексенбі күнгі сайлау алдында жанкүйерлерге шулы трансфер уәде еткен. Витинья қазіргі уақытта Пари Сен-Жермен құрамындағы ең маңызды ойыншылардың бірі болып табылады және оның қолданыстағы келісімшарты тағы үш жылға созылады. Соған қарамастан, Реал Мадрид президенті дауыс беру процесі алдында өз мәртебесін нығайту үшін бұл трансферге кірісті.

Мәліметтерге сәйкес, Реал Мадрид бұл трансфер үшін 150 миллион еуроға дейін қаражат жұмсауға дайын. Испаниялық журналист Пакохо Дельгадоның пікірінше, Витинья трансферінің жариялануы сайлау науқанына мерзімінен бұрын нүкте қоюы мүмкін. Сондай-ақ, бұл келісім Жозе Моуриньоның Мадридке оралуы күтіліп отырған жобаның бір бөлігі екені айтылуда.

Витинья жаңадан құрылып жатқан жартылай қорғаныс сызығының орталық тұлғасына айналуы тиіс. Бұдан бөлек, Реал Мадрид басқа позицияларды да күшейту үстінде. Хабарларға қарағанда, Ибраима Конате еркін агент мәртебесінде, ал Дензел Думфрис 20 миллион еуро көлеміндегі өтемақы төлеу арқылы командаға қосылуы мүмкін.

Пари Сен-Жерменмен келіссөздердің оңай өтпейтіні анық, бірақ Жорже Мендештің Жозе Моуринью және Реал Мадрид басшылығымен тығыз байланысы бұл трансферді жүзеге асыруда шешуші рөл атқаруы мүмкін. Егер келісім жасалса, Витинья клуб тарихындағы ең қымбат сатып алулардың біріне айналады.

Реал МадридВитиньяФлорентино ПересЖозе МоуриньюТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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