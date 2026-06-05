Реал Мадрид Бавария жұлдызы үшін 150 миллион еуро ұсынып отыр

·593·Спорт
Реал Мадрид Бавария жұлдызы үшін 150 миллион еуро ұсынып отыр

Реал Мадрид президенті Флорентино Перес клуб тарихындағы ең ірі трансферлердің бірін жүзеге асыруға дайындалуда. The Telegraph басылымының хабарлауынша, Мадрид клубы Бавария шабуылшысы Майкл Олисе үшін 175 миллион еуроға дейінгі ұсынысты қарастыруда. Перес бұл трансферді ресми түрде жоққа шығарғанымен, инсайдерлер келіссөздердің перде артында жалғасып жатқанын атап өтуде. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Баварияның спорт директоры Макс Эберль сәуір айында-ақ бұл мәселеге нүкте қоюға тырысқан еді. Оның сөзінше, Майкл Олисе команданың ұзақ мерзімді жобасының маңызды бөлігі болып табылады және Мюнхенді тастап кетуге ниетті емес. Эберль футболшының 2029 жылға дейінгі келісімшартында өтемақы бабы жоқтығын да ерекше атап өтті.

Ал Флорентино Перес өз кезегінде Чемпиондар лигасының жетекші клубтарының біріне Криштиану Роналду деңгейіндегі жұлдыз үшін кемінде 150 миллион еуролық ресми ұсыныс жіберетінін мәлімдеді. Президент бұл келісім Мадрид клубы тарихындағы ең қымбат трансфер болатынын және команда үшін басым міндет екенін атап өтті.

Қазіргі уақытта Майкл Олисе Зебенер-штрасседегі карьерасынан риза болып көрінеді. Дегенмен, Реал Мадрид сияқты алып клубтың қызығушылығы мен ұсынылып отырған орасан зор қаражат трансфер нарығындағы жағдайды күрт өзгертуі мүмкін. Бавария басшылығы өз жұлдызын сақтап қалу үшін барлық шараларды қабылдайтынын білдірді.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФлорентино Перес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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