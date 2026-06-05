Родри: «Алтын допты» ұтамын деп ешқашан сенген емеспін

·67·Спорт
Родри: «Алтын допты» ұтамын деп ешқашан сенген емеспін

«Манчестер Сити» жартылай қорғаушысы Родри балалық шағында «Алтын допты» иемденуді армандамағанын мойындады. Испаниялық жұлдыздың сөзінше, ол мұндай жоғары жетістікке жетуді мүмкін емес деп санаған. DAZN басылымына берген сұхбатында футболшы тарихи жеңісі мен болашақ жоспарлары туралы айтты. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Родри 2023-24 маусымында «Манчестер Сити» құрамында Англия Премьер-лигасын, УЕФА Суперкубогын және Клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп алды. Сондай-ақ, ол Испания құрамасы сапында Еуро-2024 чемпионы атанды. Бұл жетістіктер оған 2018 жылы «Реал Мадрид» ойыншысы Лука Модричтен кейін беделді жүлдені иемденген алғашқы жартылай қорғаушы болуға мүмкіндік берді.

«Мұны арман демес едім, өйткені жеңіске жететініме сенбедім. Өмір сізді таңғалдыруы мүмкін. Мен бұл жүлдені бағалаймын, бірақ ол менің басты мақсатым болған жоқ. Бұл жақсы атқарылған еңбектің нәтижесі. Өзім және отбасым үшін бұл өте ерекше сәт болды», — деп атап өтті 29 жастағы футболшы.

Сондай-ақ, Родри «Барселона» клубының жас таланты Ламин Ямаль туралы да тоқталды. Ол әріптесін нағыз «монстр» деп атады және болашақта оның да «Алтын допты» ұтатынына сенім білдірді. Родридің пікірінше, Ямаль тек алаңда ғана емес, өмірде де керемет адам.

«Қазір екі испаниялық футболшы бар: біреуі бүгінгі күнді, екіншісі болашақты білдіреді. Ламин Ямаль қазірдің өзінде жұлдызға айналды, оның болашағы таңғажайып. Күн келіп, ол міндетті түрде «Алтын допты» ұтады. Ол керемет жігіт, адамдар оны жақынырақ таниды деп үміттенемін», — деп қосты Родри.

РодриМанчестер СитиАлтын ДопЛамин ЯмальФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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